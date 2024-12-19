廣達《雲舞台獎》獲獎名單出爐 這5作品勇奪十萬獎金

代工大廠廣達（2382）旗下廣藝基金會主辦的表演盛事第二屆《雲舞台獎》得獎名單正式出爐，執行長楊忠衡、副執行長林霈蘭也特地現身頒獎典禮，宣布包括音樂、音樂劇/戲曲、戲劇、舞蹈、跨界五大類的得獎名單，並親自頒發獎項及獎金，每個類別獲獎的作品，則可以各自抱回高達新台幣10萬元的獎金，也凸顯了台灣表演藝術的創意與潛力的重要。

據悉，專為線上表演藝術節目設立的《雲舞台獎》，匯集台灣表演藝術界的精英角逐，五大類各有五部影片入圍者角逐最高榮耀，競爭激烈，主持人柯念萱開場後，廣藝基金會執行長楊忠衡的致詞指出，《雲舞台獎》完美貫徹雲端精神——everything 在雲端完成！第一屆《雲舞台獎》因疫情時期，投件數相當踴躍，見證線上表演的蓬勃發展。

今年第二屆也有突破百件作品報名，持續累積優秀作品，楊忠衡強調，表演藝術的最大價值來自現場演出，透過《雲舞台獎》平台，好的作品能被更多人看見，進而帶動觀眾走進劇場。他期待《雲舞台獎》第一屆轟轟烈烈，第二屆堅持累積，第三屆成為氣候。期盼透過網路的力量，讓優秀表演作品透過網路「沒有時差、沒有距離，一舉成名、天下皆知！」

率先揭曉的是音樂類，楊忠衡宣布得獎作品是顏荻峻《天．地．人．心》生命幻畫的油彩－顏荻峻作品發表暨畢業音樂會，作品以陳澄波畫作為創作靈感，巧妙結合音樂與視覺藝術，描繪出人物內心深處的情感。顏荻峻得獎感言表示，謝謝《雲舞台獎》讓作品有不同方式給更多人知道，感謝家人讓我無所畏懼去創作，特別謝謝影片製作團隊No.429 Studio Classic，讓音樂會有最好模樣去得到永遠紀錄。

音樂劇/戲曲類得獎為臺北海鷗劇場《國姓之鬼》，以鄭成功為靈感創作，融合傳統戲曲與當代戲劇，開創劇種敘事的多樣性。導演宋厚寬提到得獎心情是受寵若驚，他表示從去年開始團隊有點衝動把過往作品放在線上平台，因為重演較困難，但作品精華希望讓更多人看到，因此團隊注重影像後製的呈現，感謝影像導演非常用心把呈現作品精彩之處。

戲曲類首獎頒給陳群堯《再見了，幸福呀！Goodbye Happiness》，運用細膩的鏡頭語言，將故事、場景與情感緊密交織，表現對親情的深刻告別。陳群堯得知獲獎時相當感動，指出這部作品是紀念媽媽跟老家，雖然是私人經驗的出發，他相信透過影像紀錄，分享各式各樣的經驗，來獲得生命的療癒，這是創作重要的價值，感謝廣藝提供《雲舞台獎》此一平台，讓這部作品被更多人看見。

舞蹈類得主則是郭爵愷《搏筊》“Pua̍h-pue”， 以台灣民俗「擲筊」為靈感，透過舞蹈詮釋求神儀式的信仰與人性。獲獎的郭爵愷也是今日壽星，他特別感謝《雲舞台獎》，強調劇場不只存在實體空間，也能搬到線上，讓作品紀錄延續下去。

跨界類得獎的是華劇場《青・白一念》，融合音樂劇場與京劇表演，探討命運選擇的哲學命題，展現跨界創作的無限可能。團長華姵聽到作品獲獎，驚喜地表示非常開心，感謝廣藝基金會給團隊這舞台，這部品從專輯出發，延續跨界來到劇場演出，感謝導演楊帛翰打造不同面貌的青蛇與白蛇故事。

典禮最後壓軸的「最佳人氣獎」，由廣藝基金會副執行長林霈蘭宣布，得獎者為雅卓有限公司《第四屆臺灣⾧笛嘉年華音樂會》，也將整個頒獎活動帶入最高潮！藝術總監卓彥秀特別感謝整個工作團隊，謝謝支持的觀眾，團隊會繼續打造專業交流平台。