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帝濶AI隱私智能體ApA 成功導入台大竹北院區

經濟日報／ 記者徐睦鈞/台北即時報導

鈺創（5351）旗下帝濶智慧科技19日宣布，將於CES 2025 展示其創新AI 隱私智能體 (AI privacy Agent，ApA) ，目前「智慧醫療ApA」已成功導入台大醫院竹北分院區。

ApA主動參與應用情境中，支援精確的身份辨識、行為分析與即時警示功能，不僅有助於提升生產效率，還能迅速應對突發情況，提高生產和服務的靈活性。

現行勞動力短缺情況下，AI智能體的廣泛應用可降低人力成本，帝濶ApA符合高隱私、高機密需求環境應用，更是緩解人力不足的重要輔助方案之一。

目前「智慧醫療ApA」已成功導入台大醫院竹北分院區，而「機器人ApA」則具備場景/行為感知與即時警示功能，有助於快速應對現場狀況，並適合多類機器人應用的導入與設計。

帝濶表示， 「智慧醫療ApA」能在不侵犯病患隱私的情況下，進行精確的身份辨識，協助醫療機構有效管理病患與醫護人員的進出，避免未經授權的訪客進入病房區域，保障患者隱私安全。

該系統則能實時管理病房和公共區域，通過AI智慧患者行為分析，如跌倒或呼救，並及時發出警報，協助醫護人員快速反應，提供及時的健康照護服務。

所有影像資料在錄製和儲存過程中，均會經過專利技術進行去識別化處理，確保不會洩露任何個人敏感訊息並防止未來的量子電腦攻擊。

這一創新技術不僅符合個資保護法及AI基本法，還能進一步提升醫療機構的服務品質、減輕醫護人力負擔，保障患者隱私，讓醫療環境更加安全、智能。

帝濶 「機器人 ApA」透過影像識別技術感知環境並收集大量數據，在確保數據安全與防止隱私洩露的同時，能根據環境變化靈活調整行動策略。與傳統機器人僅執行預設任務的模式相比，ApA 最大的特色在於其能主動參與應用情境，展現出更高的智能化與自主性。

AI 機器人 醫護人員

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