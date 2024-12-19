數位化浪潮席捲全球 叡揚老董大談基本法及產業環境

軟體大廠叡揚（6752）董事長張培鏞19日以台灣數位科技與政策協進會（數策會）理事長的身分，現身台北商業大學為「數位基本法倡議、振興數位產業環境研討會」進行主持，而現場也吸引近百位來自產官學界的專業人士到場，超過30間資訊產業代表參與，共同探討數位基本法的架構與立法方向。

據悉，「數位基本法倡議、振興數位產業環境研討會」由台灣數位科技與政策協進會（數策會）攜手中華民國資訊軟體協會及中華民國資訊聯盟共同舉辦，主要是為了在全球數位化浪潮席捲之下，凝聚數位政策與產業振興的跨界智慧，協助企業強化競爭力，在團結臺灣數位資訊產業者的同時，也攜手上下游供應商打造更具競爭力的未來。

張培鏞活動開場時指出，臺灣在硬體發展上已取得世界級地位，然而，他也坦言數位資訊服務人員在技術性、應用創意所需的環境面與法規配套，臺灣的發展相對不足。他呼籲各方共同努力，促成數位產業的相關立法及專責單位的功能，為臺灣數位未來奠定更強大的基礎。

創會理事長高志明進一步表示，台灣軟體業者相較其他產業弱勢，資訊產業的聲音更顯重要。數位基本法不僅可促成軟體資訊產業的發展，更能強化政府資訊安全與打擊詐騙的政策推動。研討會中民眾黨吳春城、民進黨鍾佳濱及國民黨葛如鈞三位立法委員也受邀出席致詞，重申台灣資訊軟體產業的重要性以及對數位政策推動的重視。

行政院顧問暨文化部前次長李連權博士在演講中，分享了以C-P-N-D（Content-Platform-Network-Device）模式推動數位發展的模式。指出，臺灣在內容與平台服務端過度依賴外商，導致數位生態系統發展不完整。他也結合推動《文化基本法》的實踐經驗，期許藉由推動「數位基本法」的制定形塑數位生態系，為臺灣數位未來建立清晰的法制基礎。

公共工程委員會前副主委葉哲良教授表示，「數位主權的概念非常重要」，強化數位主權的認知能更有效地與政府部門溝通。他以過去推動修改政府採購法不訂底價最有利標的經驗分享，以過去傳統製造業以年計算的模式，已無法符合資訊產業的變化速度，公部門也須因應調整更新。

在主題論壇「數位建設與產業環境」中，邀請到台北商業大學前校長張瑞雄、中華民國全國工業總會呂正華秘書長、中央研究院李德財院士、中華民國資訊軟體協會沈柏延理事長、前財政資訊中心主任陳泉錫博士、中華民國資訊聯盟潘城武理事長以及前立法委員余宛如，幾位嘉賓深入剖析台灣數位建設與產業環境的現況，說明數位基本法對產業發展的長遠影響，及對數位基本法的期望並與與會者進行熱烈互動。

張培鏞表示，數策會將持續推動數位政策相關議題，促進跨界合作，加速臺灣數位轉型的步伐。未來，期盼數發部以跨部會協調整合的高度，透過深化數位治理與法規制定，引導臺灣公私部門積極數位建設及健全軟硬體產業環境，讓臺灣有望在全球數位經濟版圖中占據更關鍵的位置。 在數位浪潮中，臺灣正邁向軟硬兼具的全新時代，期盼透過各方產業及政府的參與，共同為臺灣數位未來書寫嶄新篇章。