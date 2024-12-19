鈺創子公司帝濶去識別化影像監視系統 導人台大醫院竹北分院

曾在新冠肺炎疫情間扮演防疫助手的鈺創科技（5351）子公司帝濶智慧科技 (DeCloak Intelligences)，也搭上這波AI應用列片。挾其獨家開發的去識別影像感測技術，導入AI演算法，推出智慧醫療ApA（AI privacy Agent，AI隱私智能體），並與台大醫院竹北分院完成建立大語言模型 （LLM）訓練，協助台大醫院竹北分院用於支援精確的身份辨識、行為分析與即時警示功能，不僅有助於提升生產效率，還能迅速應對突發情況，提高生產和服務的靈活性。

帝濶共同創辦人暨總經理鄒耀東今日特別現身說明AI落地的成果。他並強調，帝濶這項技術，並將於明年1月前進CES 202 展示，展示AI 隱私智能體 (ApA) 在智慧醫療及機器人應用；更將攜手台大醫院前赴Nvidia GTC 2025 全球頂尖人工智慧大會上技術發表，為全球智慧醫療之重要輔助工具之一。

鄒耀東強調，帝濶 「智慧醫療ApA」能在不侵犯病患隱私的情況下，進行精確的身份辨識，協助醫療機構有效管理病患與醫護人員的進出，避免未經授權的訪客進入病房區域，保障患者隱私安全。而該系統則能實時管理病房和公共區域，通過AI智慧患者行為分析，如跌倒或呼救，並及時發出警報，協助醫護人員快速反應，提供及時的健康照護服務。所有影像資料在錄製和儲存過程中，均會經過專利技術進行去識別化處理，確保不會洩露任何個人敏感訊息並防止未來的量子電腦攻擊。這一創新技術不僅符合個資保護法及AI基本法，還能進一步提升醫療機構的服務品質、減輕醫護人力負擔，保障患者隱私，讓醫療環境更加安全、智能。

帝濶 「機器人 ApA」透過影像識別技術感知環境並收集大量數據，在確保數據安全與防止隱私洩露的同時，能根據環境變化靈活調整行動策略。與傳統機器人僅執行預設任務的模式相比，ApA 最大的特色在於其能主動參與應用情境，展現出更高的智能化與自主性。

鄒耀東並透露，帝濶「智慧醫療ApA」在與台大醫院竹北分院完成首宗合作案例，也計畫在其他院區和別的醫療機構陸續導入。同時也會推出「機器人 ApA」，導入符合各類機器人應用，提升工作效率與個資的安全性，在隱私安全下透過AI來預防狀況發生。