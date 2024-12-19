快訊

台鐵區間車直撞電桿「車頭全毀」畫面曝光 台鐵回應了

烏克蘭特工刺殺俄軍中將 川普欽點烏俄特使批：不是好主意

華碩搶攻AI智慧醫療 助長庚醫院9院區診療升級

中央社／ 台北19日電

華碩集團旗下台智雲、國眾電腦與長庚醫院合作打造人工智慧（AI）推論雲平台，提供12種醫療AI模型及大語言模型生成式AI小助手，涵蓋醫療影像X光、超音波、EKG心電圖等協助診斷應用，平台已導入全台9家長庚體系醫院。

華碩今天發布新聞稿指出，長庚醫院AI推論雲平台採用AI Foundry Service （AFS）地端AI算力部署解決方案，整合AI伺服器、推論軟體平台及醫療資訊系統（HIS），提供Web Viewer使用介面，讓醫護人員快速調閱病患病歷並進行AI輔助診斷。

長庚醫院行政中心執行長游進邦表示，平台上線後2個月內，累計使用次數已超過2.7萬次，門診與住院部門透過長庚雲平台上的大語言模型（LLM）生成式AI小助手，可優化檢查報告整理與分析，強化診斷輔助的準確性。

華碩電腦雲端架構軟體中心協理暨台智雲技術長陳忠誠說，因應醫院對資安的高標準要求，團隊為長庚醫院打造私有雲平台，結合HIS資料與結構化資料倉儲，支持多科別AI推論臨床應用，已導入長庚醫療體系從基隆到高雄的9家醫院。

AI 華碩 長庚

延伸閱讀

YouTube AI新政策上路！創作者可選擇將影片供第三方公司訓練AI模型

創新板升級 業界力挺

華碩：政經環境影響市場需求 美庫存管理要更靈活

長庚112人入選「全球前2%頂尖科學家」 國際高度肯定

相關新聞

傳鴻海派員赴法國「搶親」擬併購日產 郭台銘微笑未回應

多家外媒報導，日本兩大車廠本田（Honda）、日產（Nissan）正進行合併協商，並傳出鴻海集團出手搶親，已派團隊前往法...

AI智慧轉型範本落腳東海！資策會助攻 2創新服務大升級

隨著全球人口高齡化以及全球2050年實現碳中和的目標下，財團法人資訊工業策進會（資策會）軟體院院長蒙以亨今19日代表資策...

微星主機板台灣銷量 2025年續拚雙位數成長

隨著全球高階電競與動手做（DIY）升級需求攀升，電競大廠微星今天表示，2024年在台灣市場主機板銷售量年增14%，預期2...

台積電資安長異動林錦坤交棒侯永清 明年元旦生效

台積電（2330）19日公告公司資訊安全長異動，資深副總經理林錦坤交棒資深副總經理暨副共同營運長侯永清。預計生效日期：1...

精誠AGP攜手8家新創 搶攻企業AI商機

隨著人工智慧的快速發展，資訊服務業及軟體業積極投入其周邊IT服務，包含AI運算雲、數據整合中台系統、資訊安全、生成式AI...

華碩 AI 雲平台領航智慧醫療 助力長庚高效診療

華碩（2357）集團旗下台智雲（7735）、國眾電腦（5410）與長庚醫院，共同合作打造AI推論雲平台，提供12種醫療A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。