華碩搶攻AI智慧醫療 助長庚醫院9院區診療升級

華碩集團旗下台智雲、國眾電腦與長庚醫院合作打造人工智慧（AI）推論雲平台，提供12種醫療AI模型及大語言模型生成式AI小助手，涵蓋醫療影像X光、超音波、EKG心電圖等協助診斷應用，平台已導入全台9家長庚體系醫院。

華碩今天發布新聞稿指出，長庚醫院AI推論雲平台採用AI Foundry Service （AFS）地端AI算力部署解決方案，整合AI伺服器、推論軟體平台及醫療資訊系統（HIS），提供Web Viewer使用介面，讓醫護人員快速調閱病患病歷並進行AI輔助診斷。

長庚醫院行政中心執行長游進邦表示，平台上線後2個月內，累計使用次數已超過2.7萬次，門診與住院部門透過長庚雲平台上的大語言模型（LLM）生成式AI小助手，可優化檢查報告整理與分析，強化診斷輔助的準確性。

華碩電腦雲端架構軟體中心協理暨台智雲技術長陳忠誠說，因應醫院對資安的高標準要求，團隊為長庚醫院打造私有雲平台，結合HIS資料與結構化資料倉儲，支持多科別AI推論臨床應用，已導入長庚醫療體系從基隆到高雄的9家醫院。