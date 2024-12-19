傳鴻海派員赴法國「搶親」擬併購日產 郭台銘微笑未回應

多家外媒報導，日本兩大車廠本田（Honda）、日產（Nissan）正進行合併協商，並傳出鴻海集團出手搶親，已派團隊前往法國，與日產最大股東雷諾汽車協商，要買雷諾手上持有的日產逾三成股權。鴻海集團創辦人郭台銘今天出席台大癌醫分院院慶，面對媒體提問對併購案看法，僅微笑致意未回應。

郭台銘出席台大癌醫分院院慶時，細數與亡妻林淑如相識、相愛過程，感念亡妻對自己與家庭的照顧，並提及亡妻生前心願是等孫子出生後再安然離世，院慶活動合影環節，他表示，孫子Jack特別從美國回台，呼喚Jack上台合影，但對方疑似已經離開，身穿永齡基金會背心的工作人員，急忙致電聯繫Jack去向，但最終他仍未上台合影。

郭台銘會後先與共同出席院慶活動的前台大校長管中閔、現任台大校長陳文章、副校長張上淳等人寒暄，又與多位台大癌醫員工合影，由於離場方向與媒體等候位置相反，當場上演「追逐秀」，郭台銘原先走下通往地下室的樓梯，後在多名隨從人員護送下，走進廁所如廁。

如廁後郭台銘再次由隨從人員護送，經癌醫急診室離開醫院，媒體被醫院保全攔阻門外，喊話詢問「郭董對鴻海併購Nissan有何看法？」他回頭微笑未回應，並示意媒體降低音量。

據外媒報導，鴻海集團希望取得雷諾股份，拿下日產控制權，粗估金額達新台幣數百億元。若鴻海搶親成功，將是台灣首度掌握國際汽車品牌控制權，並助力鴻海集團電動車布局，同時牽動全球汽車產業版圖變化。鴻海集團昨（18）日未發表評論。

根據媒體報導，鴻海由曾在日產任職33年的集團電動車策略長關潤（Jun Seki）率隊，現正與雷諾溝通。這是鴻海集團繼2016年時任董事長郭台銘宣布以3888億日圓，當時換算逾新台幣1100億元收購日本百年企業夏普後，再次出手收購日本重量級企業。