2025國際買主採購關鍵字出爐！「這4點」有大利多

2025年國際買主採購關鍵字揭曉!台北市電腦公會(TCA)19日表示,2025電腦展(COMPUTEX)將在明年5月20日至23日於南港展覽館登場,作為國際買主採購指標的官方獎項「BC Award競賽」,則規劃出16個類別,包括AI伺服器、Edge AI(AI邊緣運算)、EV、機器人、永續等競賽項目,其中「AI、EV、機器人、永續」也因近兩年為市場注入龐大利多,而備受各界關注、最為熱門。

TCA表示,BC Award競賽自即日起開放COMPUTEX與InnoVEX海內外參展廠商報名。面對全球對於數位科技與AI技術解決方案需求快速成長,BC Award 2025規劃AI伺服器、Edge AI(AI邊緣運算)、EV、機器人、永續等熱門競賽項目共16類,其中Robotics & Drones(機器人與無人機)為2025年新增類別。

AI需求爆發 AI伺服器、Edge AI、EV、機器人、無人機、永續成為2025國際買主採購關鍵字

當全球產業與各國政府面臨數位轉型與高齡化趨勢下,AI、半導體與AI解決方案需求將快速成長。IDC(國際數據資訊)The Global Impact of Artificial Intelligence on the Economy and Jobs研究報告指出,AI到2030年預估將對全球經濟貢獻19.9兆美元,2030年將佔全球GDP的3.5%。

並且2030年在商業領域AI解決方案與服務,每增加1美元支出,可為全球經濟帶來4.6美元效益;因為IDC發現,企業AI加速導入讓 AI 解決方案和服務的支出增加,採用AI解決方案企業看到生產線產量增加與新營收提升,又同步增加AI解決方案相關費用支出,進而提升AI運算基礎設施供應商收入。

由於人口高齡化是全球多數國家必須面對的課題,如何用機器人或無人機來解決人力不足問題,也成為市場趨勢。Precedence Research調研機構Service Robotics Market Size, Share, and Trends 2024 to 2034研究報告指出,2023年全球服務機器人市場規模為472.7億美元,預估2024年為545.1億美元,2034年將可上看2127.7億美元,2024到2034年複合成長率(CAGR)高達15%。

2023年以亞太地區市場占比最高(36%),而商業領域需求則是採購主力。TCA坦言,主辦方因為看到機器人與無人機未來趨勢,並發現越來越多廠商投入資源進行研發,因此新增Robotics & Drones(機器人與無人機)展區,並於BC Award新增此類別。

主辦單位指出,為確保競賽公平性,將邀請官、學、研等單位擔任評審團,期能透過BC Award競賽選出更多優秀產品。得獎產品除了展前能透過得獎產品發布會率先曝光造勢、展中擁有專屬展示區域,吸引海內外買主與國際媒體目光,並可獲得COMPUTEX官方影音頻道協助進行得獎產品影片拍攝與網站宣傳曝光。

主辦單位更將在COMPUTEX開幕典禮中,邀請政府長官頒發年度大獎及金獎,讓得獎廠商盡享榮耀。BC Award可說是COMPUTEX與InnoVEX展商獲得專家肯定的年度重要競賽獎項之一。