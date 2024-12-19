AT&S 馬來西亞擴廠踢鐵板 業界保守看載板南向

歐系載板大廠AT&S近期二度下修財測展望，提及調整的原因是市場持續疲軟，加上印刷電路板和載板產能過剩，以及由此帶來的價格壓力。業界也觀察，AT&S馬來西亞擴廠遭遇踢鐵板，也讓產業界更保守看載板南向投資，力求謹慎小心。

AT&S先前曾於2023年3月7日宣布，因目前的市況環境，調整其本來要在2024年投產的馬來西亞居林廠的投產時間，中期目標是延到2026-2027年。不過業界提到，該公司馬來西亞廠主要配合英特爾需求，近期因應客戶需求變化該廠已處於半停工狀態相對沒有新增訂單生產，預期後續投產進度將再遞延。

先前日本媒體曾傳出景碩（3189）馬來西亞擬設廠，不過景碩當時已澄清公司持續評估在東南亞先建立後段測試產能，但尚未敲定地點，事實上，景碩已在檳城做後段多年，並跟外包廠合作，此次再被外媒傳出東南亞檳城擴廠，已不是新聞，據了解，景碩也尚未敲定檳城擴廠，目前仍在評估設廠地點，至於檳城方面仍是和外包廠商合作。

日韓載板大廠高階製程多根留本土，而目前台系載板大廠也皆暫無於東南亞生產載板的規畫。PCB龍頭臻鼎（4958）在泰國投資第一期以PCB為主，景碩持續和外包廠合作，欣興（3037）泰國投資是為PCB生產，南電（8046）也尚無具體規畫，南電先前提到仍在討論東南亞的新設廠規劃。業界觀察，從目前載板市場供需與產業發展來看，對載板南向保守以待，後續仍看川普政府上台後政策變化對客戶端的影響。