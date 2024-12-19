鈺創卡位邊緣 AI 應用和機器人等商機 董座盧超群審慎樂觀看明年市況

利基型記憶體廠鈺創（5351）積極卡位邊緣AI應用和機器人等商機，今年祭出指標創新新品，像是集團整合系統單晶片、動態隨機存取記憶體（DRAM）和視覺辨識技術，可應用於機器人、無人船和醫院維安，以及生成式AI擴展至邊緣端應用，有助公司業績表現，董座盧超群也審慎樂觀看明年市況，估整合AI和半導體的邊緣AI將逐步發光發熱。

展望明年，針對明年美國政治局勢可能帶來的變化，盧超群19日強調，企業需要在不確定的環境中保持市場敏感度並積極拓展需求，以鈺創為例，2025年訂單相信會持續成長。

綜觀來看，鈺創火力全開搶攻AI龐大商機，針對生成式AI邊緣端應用，公司推出全球首創採用WLCSP微型封裝技術的RPC DRAM，相較傳統DDR3產品，不僅大幅減少超過一半的接腳數，所需PCB面積更僅為原本的1/10，成為應對尺寸、成本與功耗挑戰的最佳解決方案，在AI-Edge、Wearable和FPGA領域與客戶合作開發皆有所成。

另外，RPC DRAM還正式通過AEC-Q100 Grade-2車規級可靠度測試標準，並成功進入國際領導品牌車廠的供應鏈，等於營運大報捷。