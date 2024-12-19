AI智慧轉型範本落腳東海！資策會助攻 2創新服務大升級

隨著全球人口高齡化以及全球2050年實現碳中和的目標下，財團法人資訊工業策進會（資策會）軟體院院長蒙以亨今19日代表資策會與東海大學校長張國恩簽署合作備忘錄（MOU），在台中市政府鄭照新副市長的見證下順利完成。雙方將聚焦在AI算力應用、智慧建築及AI長照服務等三大領域，共同進行前瞻技術開發與人才培育，提升東海大學碳中和園區、東福開放式養生村等創新服務，希望透過科技創新推動綠色智慧城市。

資策會軟體院院長蒙以亨表示，資策會軟體技術研究院（軟體院）是長期推動產、學、研合作的軟體技術研究機構，致力於發展Gen AI前瞻技術，並以第三方顧問角色，協助企業進行AI人才培訓，在《STAR 軟體技術年報》可以看到有多項前瞻學研合作成功案例，透過學校與企業間合作，將激發新的創意與解決方案，為企業節省重新學習與尋找學研合作夥伴的時間，快速媒合適合的前瞻技術，透過這樣的合作機制，企業得以搶占市場先機，有助於建立創新生態系。

東海大學校長張國恩指出，此次學界與產業界合作是應對當前社會變遷的一大步，為推動產學共創寫下了重要的一頁，雙方的合作將結合學術研究的深度與技術應用的廣度，確立雙方在學術研究、技術開發與人才培育等領域深化合作的承諾，透過創新技術為社會與產業注入更多活力與價值。

雙方合作將進行三項重要的技術交流，首先將專注於AI算力應用，AI算力能迅速用於大數據分析與智慧應用，結合教育於製造及醫療等領域，提升學習效率和創新能力。東海大學針對生成式AI需求全面改革課程設計，確保學生具備未來競爭力，亦設立全國首創導入CPU+NPU，並配備先進GPU計算設備的「玉釵AI NB教室」，提供優質學習環境，並將持續發展AI的軟硬體支援，以培育未來AI人才。

其二聚焦在智慧節能建築的實踐，以東海大學進行碳中和園區分享為例，東海大學展示如何將AI與物聯網技術融入建築設計與運營管理，實現低碳高效的節能目標，可透過即時的環境調控，在節能減碳的同時，還能提升使用者的生活品質，為永續發展創造更多可能性，未來結合資策會在生成式AI6與數據分析的應用，將加速創新實踐，讓建築不再只是空間，而是一個智能化、具永續性的系統。

第三項合作主要協助社福與長照服務的創新轉型，透過AI技術能改善長照服務效率與品質。東海大學分享東福開放式養生村的智慧轉型案例，未來藉由導入資策會生成式AI技術，能有效提升品質，例如：以AI與長照工作者協作，生成精確的訪視紀錄，不僅能減輕訪視員工作量，還能模擬資深照護人員的經驗視角，提供更全面的服務建議，解決人力短缺與經驗傳承的問題進而改善照護品質，讓科技賦能社會關懷。

透過產學攜手合作能加速技術創新，為台灣社會的長遠發展提供有力支撐，此次與東海大學的合作，將為台灣帶來更多技術突破與社會價值，簽署MOU只是開始，將攜手東海大學共同推動這些創新技術的落地實現，為產業升級與社會福祉貢獻更多力量。