微星主機板台灣銷量 2025年續拚雙位數成長
隨著全球高階電競與動手做（DIY）升級需求攀升，電競大廠微星今天表示，2024年在台灣市場主機板銷售量年增14%，預期2025年整體市場將溫和成長，微星在台灣主機板銷量有望續增雙位數。
微星對中央社記者表示，台灣主機板銷量今年能成長雙位數，主因規格和定價策略正確，且下半年超微（AMD）新款中央處理器（CPU）效能提升，也帶動DIY需求，包括電商及零售通路都積極推廣DIY相關產品。
展望2025年，微星認為台灣主機板市場將溫和成長，但仍需觀察明年景氣和新產品表現，微星預計明年1月推出中階主機板新品，有望進一步推升銷量。
微星指出，隨著人工智慧（AI）運算崛起，對高效能運算與穩定性更高的硬體需求逐步攀升，將帶動主機板市場進入新一輪升級循環。
微星今年下半年推出MSI X870與X870E系列主機板，支援192GB或128GB雙面4條插槽全滿的大容量記憶體，以及高頻率6400MHz同步運行效能，主打客群為專業玩家與追求高效能的用戶。
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