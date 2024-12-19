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亞馬遜Kuiper為何找台灣合作 資策會解析有3大原因

中央社／ 台北19日電

外界關注台灣跟亞馬遜（Amazon）的Kuiper洽談衛星合作的可能性與原因，資策會今天分析，主要是雙方衛星發展時程、頻段雷同，及亞馬遜資料中心與資通訊硬體很多是台廠代工，對台灣供應鏈相對熟悉。

資策會產業情報研究所（MIC）今天上午舉行2025資通訊產業趨勢前瞻暨川普2.0對台資通訊影響解析記者會。數發部目前在政府緊急通訊部分主要跟OneWeb合作，外界關注台灣跟亞馬遜的Kuiper為何有機會洽談合作。

資策會MIC資深產業分析師曾巧靈指出，OneWeb目前衛星數約600多顆，第二期星系規模3000多顆，但目前還沒發射第二期，預計仍會維持600多顆衛星的狀態。Kuiper則目標2026年提供服務，中長期目標是發射3200多顆衛星。

曾巧靈指出，Kuiper提供服務的時程可能與台灣發展自主衛星的時程比較接近，加上雙方目前在衛星選擇頻段相同，技術上也較接近，而且值得注意的是，亞馬遜在資料中心、資通訊硬體很多也是台灣廠商代工，因此相對其他業者，亞馬遜對台灣供應鏈更為熟悉。

不過，資策會MIC產業顧問鄭兆倫分析，衛星產業具備「贏者全拿」特性，估算過以全球低軌衛星覆蓋狀況來說，低軌衛星全球用戶大概1億人，大概需5萬多顆衛星，換算全世界大概3家衛星業者就足夠。Kuiper目前仍在發展衛星中，台灣廠商可能比較有機會打入其供應鏈。

鄭兆倫指出，Kuiper要發展提供衛星服務，目前仍面臨缺乏先進者優勢、技術能否超過星鏈（Starlink）以及母公司比較不具備產品綁定優勢等3項挑戰。

鄭兆倫分析，星鏈（Starlink）母公司屬於太空事業複合體，不只發展衛星，還有發射火箭、電動車事業等，發射火箭的成本更是遠低於業界其他競爭者。亞馬遜雖有AWS跟電商的廣大用戶，但是數位內容服務特性未必一定要跟衛星網路做綁定。

資策會MIC觀測川普2.0產業政策，歸納為「國家安全、能源生產、科技監管」三大主軸。針對國家安全將更強調邊境安全與關鍵基礎設施保護，可預期智慧科技應用與設備的採納比率提升。

資策會MIC資深產業顧問林柏齊分析台灣2大因應對策，一是持續與美方合作，包含政府部門、企業的資安資訊共享，建立聯合的基建防護平台，快速偵測與應對潛在威脅，爭取合規的設備供貨機會；二是參考美國模式，投資並應用科技強化邊境與國防安全，如引進AI技術，強化對海岸線的監控與保護。

國家安全的另一個重點為「乾淨網路」，林柏齊表示，川普2.0將調整既有寬頻基礎建設「BEAD」計畫，將部分資源從補助電信營運商轉向補助低軌衛星網路。台灣網通產業可掌握潛力合作對象的專有技術規格需求，爭取成為大廠供應鏈的一環。

林柏齊也說，川普未來4年一定更強化乾淨網路概念，乾淨網路計畫可能升級為國際乾淨標準倡議，台灣網通業者應積極參與相關技術標準制定。

亞馬遜 資策會

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