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精誠AGP攜手8家新創 搶攻企業AI商機

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

隨著人工智慧的快速發展，資訊服務業及軟體業積極投入其周邊IT服務，包含AI運算雲、數據整合中台系統、資訊安全、生成式AI應用等。為促進AI服務在百工百業的落地應用，精誠資訊（6214）第七屆「AI+新創加乘器計畫」（AI+ Generator Program, AGP）選出8家提供企業AI工具的潛力新創，期望能與精誠多年的IT服務及系統整合經驗相輔相成，為企業客戶帶來更完整且多元的AI解決方案。

8家潛力新創包含在多元社群平台提供對話式AI行銷工具的「以力科技（Eslitec）」、提供AI自動優化搜尋引擎工具及零售媒體聯播網平台的「禾多移動（AviviD.ai）」、協助企業建置人性化AI文字或語音客服助理以及會議AI助手的「海研科技（Seasalt.ai）」、透過AI做及時駕駛預警的邊緣AI車機及演算法的「動見科技（OmniEyes）」、提供多語言且高互動性AI虛擬人像客服的「集仕多（ChoozMo）」、覆蓋就醫全流程的病患關係管理解決方案的「翔評互動（AlleyPin）」、結合生成式AI技術的企業文件多語言翻譯工具「賦語科技（ByteLingo）」、提供製造業者無程式碼AI影像辨識模型開發與驗證平台的「慧演智能（Claireye Intelligence）」。

精誠AGP營運長凌子涵表示，過去一年，精誠攜手 AGP 團隊共同為企業客戶提供服務，包含「杰倫智能科技（Profet AI）」的No Code AI智慧製程預測方案落地PCB製造業，提升產品良率與穩定性，並透過數據化實現精準決策；協助「百林商智（EMILY.RPA）」、「視旅科技（Sightour）」產品導入星級連鎖酒店業者，提供流程自動化與無紙化等解決方案，幫助客服與行政人員擺脫例行公事，投入更具價值的工作，同時協助客戶符合國際規範與 ESG 要求。

凌子涵分析，根據多年來與新創團隊合作的經驗發現，許多團隊雖然擁有創新的技術，但最大的挑戰還是在於如何在客戶端落地，並且複製成功經驗，特別在新興的AI應用領域，如何有效變現成為關鍵課題。因此精誠AGP努力的方向是連結生態圈夥伴，並且從客戶需求的角度提出建議，專注媒合新創與垂直產業需求，以提升市場競爭力為目標，也輔導新創發展長期的商業價值。未來，也將依據團隊特性，尋求共同拓展國內外市場版圖的可能，實現多方共贏的目標。

AI 精誠 製造業

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