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華碩 AI 雲平台領航智慧醫療 助力長庚高效診療

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩電腦雲端架構軟體中心協理暨台智雲技術長陳忠誠（右起）、長庚醫學科技資訊事業部協理李嘉浩、國眾電腦資深協理洪和意，共造的AI醫療推論雲平台驅動醫療服務升級。華碩／提供
華碩電腦雲端架構軟體中心協理暨台智雲技術長陳忠誠（右起）、長庚醫學科技資訊事業部協理李嘉浩、國眾電腦資深協理洪和意，共造的AI醫療推論雲平台驅動醫療服務升級。華碩／提供

華碩（2357）集團旗下台智雲（7735）、國眾電腦（5410）與長庚醫院，共同合作打造AI推論雲平台，提供12種醫療AI模型及LLM生成式AI小助手，涵蓋醫療影像X光、超音波、EKG心電圖等協助診斷應用。平台自今年上線以來，已服務全台9家長庚醫院，顯著提升醫療效率與病患照護品質。

長庚醫院AI推論雲平台採用AI Foundry Service （AFS）地端AI算力部署解決方案，整合AI伺服器、推論軟體平台及醫療資訊系統（HIS），提供直觀的Web Viewer使用介面，讓醫護人員快速調閱病患病歷並進行AI輔助診斷。平台幫助醫生依精準數據掌握病情，提供最佳治療方案。

長庚醫院行政中心游進邦執行長指出，平台上線後兩個月內累計使用次數已超過2.7萬次，門診與住院部門透過長庚雲平台上的LLM生成式AI小助手，優化檢查報告整理與分析，進一步強化診斷輔助的準確性。長庚醫院與夥伴共同建立的地端AI推論雲平台，將大量醫療數據和模型訓練優化，協助醫師針對醫療影像快速做出診斷輔助。平台上LLM生成式AI小助手將檢查報告結構化整理和分析，也提高報告產出效率。

華碩電腦雲端架構軟體中心協理暨台智雲技術長陳忠誠表示，因應醫院對資安的高標準要求，團隊專為長庚醫院打造私有雲平台，結合HIS資料與結構化資料倉儲，支持多科別AI推論臨床應用。該平台不僅符合資安要求，還具備彈性擴充性，覆蓋長庚醫療體系從基隆到高雄的9家醫院，全面提升醫療服務效率與準確性。

華碩、國眾電腦與長庚醫院強強聯手，展現AI技術在智慧醫療領域的深耕與突破，為醫療數位轉型注入新動能，持續引領醫療服務升級。

AI 華碩 長庚

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