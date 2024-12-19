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內部群組瘋傳墜樓員工疑遭霸凌？台達：進行公司同仁員工關懷機制

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
位於台北市內湖區的台達電總部大樓，16日下午發生墜樓事件。 圖／本報資料照片【作者：林俊良，日期：2022-04-22，數位典藏序號：20220422164945260】
位於台北市內湖區的台達電總部大樓，16日下午發生墜樓事件。 圖／本報資料照片【作者：林俊良，日期：2022-04-22，數位典藏序號：20220422164945260】

位於台北市內湖區的台達電總部大樓，16日下午發生墜樓事件，一名25歲男員工突從高處墜樓致頭部、四肢重創，送醫後宣告不治。事件在網路引爆熱議，甚至流傳出內部群組對話，指該名員工疑遭主管霸凌，原本在2樓上班，跑到8樓一陣大吼大叫之後，發生悲劇。

台達電今日針對網路傳言的霸凌說法，回應指出，有看到網傳（網路傳言），公司積極進行內部調查機制，也會全力配合檢警作業，但在檢調調查結果前，目前不予評論。

台達電並表示，秉持人道原則，公司已於第一時間積極協助家屬處理善後。同時亦會同步宣導，以及進行公司同仁之員工關懷機制。

北市消防局16日下午1點21分獲報，台達電辦公大樓有墜樓事件，到場發現男子於工作期間不明原因墜樓，先施以CPR急救，並立刻由救護車送往三總醫院救治。

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台達電 救護車 霸凌

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