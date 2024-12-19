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微星主機板銷售旺 2024銷售雙位數增長

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
微星主機板。微星／提供
微星主機板。微星／提供

全球電競領導品牌MSI微星（2377）在2024年主機板市場再創佳績，2024年台灣市場主機板銷售量較2023年成長14%，展現強勁的市場競爭力。隨著全球高階電競與DIY升級需求成長，下半年問世的MSI X870與X870E主機板憑藉創新技術與卓越性能，成為推動市場復甦的重要動力。

受到新一代AMD與Intel晶片組推出及DIY玩家換機潮的帶動，市調機構看好2024年全球主機板市場預期將溫和成長。此外隨著AI運算崛起，對高效能運算與穩定性更高的硬體需求逐步攀升，帶動主機板市場進入新一輪升級循環。

微星科技業務資深經理林世宗表示：「微星在2024年主機板市場持續實現雙位數成長，這不僅得益於我們對玩家需求的精準掌握，更源於領先業界的技術創新，致力於提供最佳的硬體使用體驗。隨著市場對高階主機板需求的日益增長。」

微星於下半年推出的MSI X870與X870E系列主機板，以全線7款完整陣容強勢登場。從追求極致效能的旗艦之作 MEG X870E GODLIKE，到兼具高性能與性價比的MAG X870 TOMAHAWK WIFI，全方位滿足不同玩家與創作者的多元需求。

MSI X870/X870E系列主機板，全新搭載AI支援設計、完整散熱架構，以及完整傳輸解決方案，提供優異的穩定性能與耐用度，滿足高階玩家與專業用戶的嚴苛需求。同時，MSI持續突破極限，率先實現對192GB或128GB雙面四條全滿的大容量記憶體，支援高頻率6400MHz同步運行效能，成為專業玩家與高效能用戶的最佳選擇。

同時，微星在AMD 800系主機板新引入了High Efficiency Mode記憶體參數快速配置功能，裡面包含四個等級的選項，Relax、Balance、Tighter和Tightest，依激進程度依次遞增。經實測，Relax開始就大幅度提升了讀寫性能並降低延遲，Balance在此基礎上進一步優化延遲，而Tighter和Tightest則追求極致，適合對性能有更高要求的用戶。

為進一步優化記憶體效能，微星再推出獨家技術——Latency Killer（延遲殺手）。該技術以手動獨立選項形式呈現，用戶可靈活啟用降低記憶體延遲功能，並與其他記憶體超頻功能自由疊加使用，如Memory Try It、EXPO、XMP以及Memory Timing Preset等。

Latency Killer的加入，為玩家提供了更多性能調校的選擇，無論是提升遊戲體驗還是優化高效能運算，都能實現更低延遲的極致表現，助玩家徹底發揮硬體潛能，享受流暢無比的使用體驗。

2024年，MSI不僅憑藉創新技術持續提升主機板產品性能，更透過對市場需求的精準把握，贏得用戶與社群的高度認可。全新X870與X870E主機板的推出，不僅是對技術極限的不懈挑戰，更進一步鞏固MSI作為電競與高效能市場領導品牌的地位，為用戶帶來滿足未來需求的全新體驗。

微星 記憶體

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