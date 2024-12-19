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避紅色供應鏈、改與亞馬遜合作？ 吳誠文：星鏈安全也可

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
國科會主委吳誠文日前透露，台灣正與亞馬遜談低軌衛星合作，今受訪表示，「星鏈若安全也可合作。」記者張博瑞／攝影
國科會主委吳誠文日前透露，台灣正與亞馬遜談低軌衛星合作，今受訪表示，「星鏈若安全也可合作。」記者張博瑞／攝影

國科會主委吳誠文日前透露，台灣正與亞馬遜（Amazon）旗下的「古柏」公司（Kuiper）洽商，發展我國的低軌通訊衛星系統。此說法讓外界指質疑，是否是因為美國SpaceX的執行長馬斯克與中國關係曖昧、要避開「紅色供應鏈」？

美國SpaceX的低軌通訊衛星系統「星鏈」（Starlink）讓身陷俄烏戰爭的烏克蘭維持網路通訊，備受矚目，而吳誠文日前卻鬆口與亞馬遜正在洽商，引發外界討論。吳誠文今赴立法院預算審查前受訪解釋，若星鏈安全許可，並獲美國政府同意，台灣與其合作也是「理所當然」。

吳誠文說，未來低軌衛星發展、邁向6G無線通訊產業，全世界都在競爭，但要建構低軌衛星鏈需要非常龐大的資金投入，台灣無法獨力完成，一定要尋求國際合作，台灣的產業鏈正在啟動，目前正積極尋求民主國家，特別是美國等相關業者持續合作。

吳誠文也表示，台灣優勢在半導體等硬體製造，能夠協助自由民主國家發展，提供沒有「紅色供應鏈」疑慮的韌性安全，在自由世界扮演重要角色。

而SpaceX執行長馬斯克與美國總統當選人川普關係密切，外界好奇台灣未來是否可能與其開發的星鏈系統合作？吳誠文再說，如果星鏈在安全許可條件下，也得到美國政府同意，「跟它們合作也是理所當然，我們也可以尋求這樣的機會」。

吳誠文 美國 馬斯克

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