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黃仁勳從烤箱端新品 輝達小巧生成AI電腦價格親民

中央社／ 東京19日綜合外電報導

輝達（Nvidia）將推出售價249美元（約新台幣8125元）、可進行人工智慧（AI）應用的Jetson電腦，價格是前代產品的一半，目的是吸引更多愛好者和小型公司。

華爾街日報指出，Jetson電腦基本上是便攜式的「大腦」，設計目的是讓機器人、工業自動化和其他硬體的開發者直接進行複雜的AI運算，而無需連接到遠端資料中心。

輝達的主要客戶是大企業和AI新創公司，它們在硬體上花費數億或數十億美元訓練和運行其AI模型。然藉由Jetson系列產品，輝達將低成本設備推銷給小型企業、愛好者與學生，致力於提高普遍性，鼓勵他們創造結合AI功能的新產品。

輝達執行長黃仁勳在一段宣傳影片中，將全新、只有手掌大小的Jetson裝置放在托盤上從烤箱端出，彷彿像端出一道熱騰騰的新菜。

輝達表示，Jetson Orin Nano Super速度和效率幾乎是前一款設備的兩倍，能處理約70%更仰賴運算的任務。它使用的晶片不如輝達頂級產品先進，主要針對從事消費技術開發的商業開發者，如無人機和相機。較高端的Jetson Thor則專為支援人形機器人和複雜的自動化系統設計。

分析師表示，Jetson系列有可能使輝達的產品組合更加多元，特別是吸引那些希望開發機器人的客戶。

英特爾（Intel）、谷歌（Google）和高通（Qualcomm）等其他科技公司也提供類似的邊緣運算（Edge Computing）系統，能透過提供為視覺處理等應用的量身訂製方案，挑戰Jetson在AI邊緣運算領域的地位。

儘管美國已限制輝達向中國銷售其最先進的硬體，但輝達表示，新的Jetson產品將透過當地經銷商在中國發售。

客戶 華爾街日報

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