【重磅快評】別讓負面印象的國家隊 搞砸晶片Team Taiwan

果然，在十二強棒球賽打響Team Taiwan名號之後，我們又有了「Chip Team Taiwan」（晶片台灣隊）。而你記得幾個國家隊？從口罩、疫苗、綠能、無人機....林林總總，其中，口罩國家隊至少在疫情期間一度發揮了救急的作用，但是其他的國家隊做了什麼？

每四年召開一次全國科技會議在昨日下午閉幕，國科會主委吳誠文在會後記者會上宣布，將組「Chip Team Taiwan」（晶片台灣隊），他表示台灣目前半導體產業鏈包含IC設計、晶圓製造及封測，對接市場大部分為國外市場，也就是說我們半導體產業鏈製造出來的產品，大多數都是給國外的大客戶，而非供應國內產業的需求。

他期許未來發展台灣自己的主權AI、無人機、太空通訊衛星產業等終端應用產品時，所使用的晶片、半導體都能自己供應，生產並供應台灣百工百業AI應用及系統服務所需晶片，而不是還要從國外進口台灣製造的晶片和半導體。

民眾一定不陌生，之前政府帶頭成立的有口罩國家隊、疫苗國家隊、綠能國家隊、無人機國家隊…各種數不清的國家隊，彷彿喊出國家隊，似乎就有了傾全國之力發展的底氣。

雖然現在還不知道晶片台灣隊真正的意涵是什麼，成員有哪些、國家要幫忙什麼？但是如果只有供應國內市場是遠遠不夠的，國家隊還是要有出海口，打的是國際市場，在這方面，業者本來就發展得很好，所以國科會能幫忙業者的是什麼，什麼樣的業者才可被選入國家隊，加入國家隊的好處是什麼？對民眾的好處又是什麼？這些都要等到國科會數個月後公布整體方案，外界才得一窺其全貌，並進一步評估其可能成效。

在新冠疫情時，口罩國家隊的確把過去因被大陸低價口罩打到式微的口罩廠商集結起來，在疫情時趕工製造口罩，一度紓解民眾對口罩的迫切需求。疫苗國家隊則是不僅民眾不敢施打國產疫苗，之後更是爆發高端炒股疑雲，招致大量負評。

這些所謂的國家隊，除了實質意涵是什麼大家可能都搞不清楚，多數淪為口號或形式，最怕的是打著國家隊名號，趁機循特殊途徑大做生意，綠能國家隊即引發此類批評。只有棒球國家隊為國家帶來榮耀，其他成了少數人賺錢利器，尤其是疫苗國家隊、綠能國家隊最為明顯，後者在業者彼此之間還屢起內鬨，紛爭不斷。

希望這一次的晶片台灣隊不要重蹈覆轍，只成了少數人的金錢遊戲，而是真正能夠帶領整個團隊打一場勝仗。