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鴻海搶親日產 攻電動車如虎添翼

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導

日本兩大汽車公司本田和日產傳出將展開合併協商之際，也傳出鴻海集團有意收購日產的消息。業界人士指出，若鴻海收購日產成真，鴻海在技術上可利用日產在電池技術與電動車設計方面專長，更快速進入日本及亞洲市場。

彭博等多家外媒報導，鴻海今年春天就表達收購日產意願，而目前持有日產百分之卅五股權的法國雷諾汽車，也考慮出售其股分給鴻海；知情人士指出，鴻海有意全面收購日產公司，以鞏固其在電動車領域的布局。

鴻海二○二○年就與裕隆合作，並成立鴻華先進，在電動車市場態度積極，強調要專注發展電動車的整車研發設計、開放平台、建立生態系。今年八月中旬更宣布納智捷Ｎ７電動車銷量可破萬輛，同時Model B電動轎車也順利完成認證，並進入量產階段。

不過，近期電動車削價競爭加劇產業競爭，一向強調技術整合、開拓全球市場的鴻海董事長劉揚偉上月法說會不諱言，原訂二○二五年拿下全球電動車市場百分之五市占和營收兆元目標「可能推遲」。他說，汽車產業是百年工業，面臨新科技導入和新營運模式，產業界腳步謹慎，但「電動車區域化生產趨勢」不變。

業界人士指出，鴻海對電動車的積極度與併購日產計畫，在汽車業有「東洋戰將」之稱的關潤角色最關鍵，他在日產體系有卅三年產業經驗，還曾任「雷諾日產三菱汽車聯盟」副營運長，去年被鴻海延攬成為集團電動車策略長，今年出任ＭＩＨ執行長，「他對日產的內部運作和技術有深入了解，會是鴻海推動收購的核心人物」；另有一說認為，鴻海與裕隆合作，但裕隆最初產品也是基於日產的設計和技術生產，鴻海若收購日產，更直搗技術核心。

日產 電動

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