奇景攜手矽遞 將展示超低功耗即時監測物聯網裝置

在美掛牌的驅動IC大廠奇景光電，宣布與矽遞科技合作，雙方將於 CES 2025 展中，展出矽遞SenseCAP Watcher，SenseCAP Watcher ，搭載奇景超低功耗 WiseEye2 HX6538 AI 處理器，支援超低功耗邊緣 AI 推論，並結合雲端大語言模型的運算能力，實現對複雜使用者情境的精確感知、理解與回應，是一款超低功耗即時監測物聯網裝置。

奇景指出，與矽遞合作，融合邊緣計算與雲端運算，在複雜場景監控領域取得重大突破，透過協同策略兼顧高性能與低功耗，開啟智慧高效物聯網解決方案的新篇章。矽遞的SenseCAP Watcher，是為滿足物聯網日益增長的即時數據處理需求而設計，透過奇景WiseEyeTM 設備端 AI 進行本地數據處理，能即時精準回應使用者指令與事件偵測。例如當使用者發出指令時，SenseCAP在偵測到指定事件後，可及時通知使用者，還能運用 WiseEye AI 偵測人、寵物或物品，並結合雲端大語言模型，解析使用者指定的事件、行為與對象狀態。

此外，SenseCAP 辨識指定事件後，會透過語音回應與使用者互動，確保使用者即時獲得環境變化或事件的最新資訊。

矽遞行業解決方案事業部總經理蔣宇表示，該公司致力於讓先進科技觸手可及。非常高興能與奇景持續合作，將其 WiseEye2 AI方案整合至矽遞AI 代理設備SenseCAP Watcher中。WiseEye2卓越的 AI 推論性能，對智慧建築、智慧家居等多元物聯網應用的人工智慧化發展至關重要。

奇景 WiseEye 智慧影像感測事業部副總經理陳有棟提到，很高興再次與矽遞合作，在 SenseCAP Watcher 上展示 WiseEye2 AI 處理器的強大性能。WiseEye2 超低功耗邊緣 AI 解決方案，在設備端實現即時精準偵測與分析，並在需要時無縫結合雲端大語言模型進行情境分析，可開創物聯網應用新格局。