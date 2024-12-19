強化內需 政府組晶片台灣隊

四年舉辦一次的全國科學技術會議昨閉幕，國科會主委吳誠文在會後記者會宣布，政府將組「Chip Team Taiwan（晶片台灣隊）」，強化晶片的內需；另也將研議科研經費來源的多元化，以提高國家重點科技的科研經費，且點名「碳費」以挹注科技預算。

吳誠文表示，晶片台灣隊將串聯半導體設計、製造及封測等供應鏈，生產並供應台灣百工百業ＡＩ應用及系統服務所需晶片。他並點名機器人、無人機及太空產業是未來晶片台灣隊的重點項目。吳誠文說，晶片台灣隊計畫細節將在幾個月內出爐；至於team members（隊員）是哪些公司？吳誠文說，先保密一下，串聯起來後，會再對外報告。

吳誠文指出，組晶片台灣隊的構想是從半導體相關政策衍生出來，台灣有完整半導體供應鏈，設計、製造、封裝測試，以及正在發展的半導體材料及半導設備等，但目前供應鏈都是對接到國外市場，很大比例是出口給國際大客戶，並非因應國內產業需要，主要是台灣不擅長做終端市場產品開發。

他表示，台灣過去專注在代工，發展出全世界獨一無二的供應鏈，這是非常成功的模式，全世界也都很羨慕。這次全國科技會議強調科技應協助台灣「均衡」及「永續」發展，創新經濟也需要ＡＩ，因此未來在主權ＡＩ下，發展國內產業需要的終端產品、應用系統及創新服務。

他指出，軍用商規無人機現已在進行中，市場是在台灣，未來也能行銷世界。他還引用台積電董事長暨總裁魏哲家的引言報告指出，多功能機器人、無人機是未來兩大方向；此外，吳誠文點名，太空通訊及衛星產業，這都需要晶片、需要半導體。未來不再是買國外設計，在台灣製造後，再繞一圈用在台灣產業上。

吳誠文強調，台灣在發展自己ＡＩ應用及晶片時，也會協助全世界民主自由友善國家，「請他們放心」，「不會發生在發展系統（時），只能去找紅色供應鏈的情況」；台灣要建立安全、韌性供應鏈，這是推動Chip Team Taiwan最重要的願景。

為期三天的全國科技會議昨發布總結報告並召開記者會，行政院長卓榮泰出席閉幕典禮致詞，他允諾，科技界建言都會落實在國政中。總結報告也提到將研議科研經費來源的多元化，以提高國家重點科技的科研經費，如機器人、資安、淨零科技等；並且點名碳費以挹注科技預算。此外，會場上也有傳產代表疾呼政府要重視傳產，因此總結報告提及，科專經費應持續挹注在傳統產業。