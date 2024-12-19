鴻海傳有意收購日產 關鍵元件夥伴等待好消息

鴻海（2317）傳有意收購日本第三大車廠日產（Nissan），不僅擴大鴻海集團電動車版圖，也為國巨（2327）集團與富鼎（8261）這兩家鴻海電動車關鍵元件合作夥伴增添龐大的出海口，出貨同步起飛，尤其國巨集團全球布局完備，車用被動元件產品齊全，成為鴻海收購日產的大贏家。

國巨集團與富鼎是鴻海衝刺電動車關鍵元件關鍵夥伴。

其中，國巨是台灣最大被動元件廠，在消費性電子因全球景氣復甦狀況普遍不如下，車用產品單價、利潤都更好，一旦鴻海成功收購日產，國巨承接更多車用訂單可期。

國巨集團董座陳泰銘先前已預告：「國巨已經不是你以前認識的國巨。」業界分析，國巨在車用被動元件市場一直都具有市場領先地位，其晶片電阻、積層陶瓷電容（MLCC）等，均具備AEC-Q200車規認證；另外，國巨先前併購基美後，在車用鉭質電容市場大放光芒，已是國際汽車大廠主要供應鏈，並在Bosch、Continental等車用一級供應鏈也取得高市占率。

國巨自家產品線齊全，以各產品在全球市占率來看，晶片電阻、鉭質電容穩坐全球第一，積層陶瓷電容 和功率電感位居全球第三，且全球布局完備，全世界有47個銷售據點、42個生產據點、20個研發中心，旗下普思、基美都在美國有生產量能，更將成為後續接單利器。

業界分析，在汽車電子化趨勢下，每輛汽車所需的積層陶瓷電容用量高達約5,000顆，每輛電動車積層陶瓷電容用量更翻倍至破萬顆，較傳統燃油車用量大增五至十倍。

隨ADAS、電動車滲透率持續提升，需求將繼續擴大，市場商機驚人，若鴻海拿下日產，勢必擴大對國巨的依賴，為國巨營造龐大出海口。

不僅如此，鴻海先前與國巨合資成立國創半導體，也在車用布局頻傳好消息，正投入電動車領域使用的類比IC及碳化矽（SiC）等相關產品線。

鴻海、國巨攜手合資設立新公司投入車用半導體，凸顯兩大集團的友好與深度合作關係。

國創亦有富鼎三成股權，讓鴻海集團收購日產後，富鼎也會是受惠的夥伴。法人指出，富鼎過去長期主要耕耘PC及筆電市場，近年開始跨入中高壓領域，希望能提升伺服器、車用及工業等相關高階產品營收占比，鴻海持續衝刺電動車，富鼎同步受惠。

富鼎為MOSFET市場老字號品牌，MOSFET產品涵蓋高、中、低壓領域，三大產品各占營收比重約三成，其中，高壓產品線以Super Junction系列為主，持續對標車用半導體大廠、德商英飛凌的CoolMOS P7系列，現階段也完成第三代半導體的1200V／900V／600V產品開發。



延伸閱讀

日本兩大車廠談合併 裕日車代理權受關注

日本兩大車廠談合併 陸企車廠重塑全球車業