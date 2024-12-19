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鴻海董座劉揚偉 複製翻轉夏普模式
鴻海（2317）創辦人郭台銘於董事長任內、2016年收購日商夏普，震驚全球，現任鴻海董座劉揚偉上任後，接棒完成夏普轉型大業，讓夏普成為輕資產的品牌家電公司，並跨入AI資料中心，搭上AI浪潮，若鴻海能入主日產汽車，有了成功翻轉夏普這家百年日企的經驗，後續要重造日產將更有底氣。
「鴻夏戀」當時轟動全球，更是日本科技業重量級消息，原本外界對鴻海入主夏普帶來的效益有雜音，但鴻海集團用實績消弭雜音，不僅讓夏普轉虧為盈，還引領夏普走上新的轉型之路，當年最大包袱面板製造也已甩掉，向各界證明「現在的夏普已不是昔日的夏普」。
談到鴻海如何扭轉夏普營運劣勢，劉揚偉曾分析，有幾個方向，首先就是讓日本幹部自己做決策，並由日本幹部去領導日本的同仁們。再來是要調整溝通的作法。以前都用英文來溝通，無法完整表達母語的語意，現在日本人講日文，台灣人講中文，並應用AI翻譯軟體，讓雙方可以用自己的母語溝通，這樣才沒有障礙。
第三，持續加強品牌經營，轉型成為輕資產模式。
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