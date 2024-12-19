鴻海傳有意收購日產 電動車策略長關潤穿針引線

鴻海（2317）電動車策略長關潤（Jun Seki）曾經是雷諾日產三菱汽車聯盟的第三號人物（副營運長），市場傳出，他是鴻海出手收購日產的關鍵人物。

關潤曾在日產服務33年，整體汽車產業年資長達37年，又有派駐英國、美國、中國大陸與法國等地的經驗，是鴻海集團內，最熟悉日本與國際汽車產業運作的幕僚，也因此，他看到了鴻海在日本發展汽車產業的潛在商機。

關潤有豐厚的汽車產業經驗，不僅在日產待了大半職涯，也曾於2019年任職全球最大微型精密馬達製造商日本電產集團（Nidec），歷任總裁、執行長及營運長等要職，一度被視為創辦人永守重信的接班人。2023年接受鴻海董事長劉揚偉的邀請，擔任鴻海集團電動車策略長。

關潤之前即預告，鴻海集團今年底前可望與兩家日本車廠，敲定三個專案的合作關係，其中一個專案的進度大多照計畫在走，另外兩個案子的進度因為價格問題，有點緩慢。

關潤認為，日本是鴻海電動車代工業務的重點市場，並在日本市場上、吸引了車廠的高度關注。