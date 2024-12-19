傳有意收購日第三大車廠…鴻海電動車 拚一條龍布局

鴻海（2317）傳有意收購日本第三大車廠日產（Nissan），為集團電動車事業補上品牌這塊最後的拼圖，達到從上游關鍵零組件、整車設計、全球製造與結盟，到終端品牌一條龍布局，在汽車產業複製既有電子業的成功方程式，打造全新的鴻海電動車帝國，尤其日圓大貶後，鴻海更能逢低進場，一舉數得。

鴻海董事長劉揚偉先前即表示，電動車市場競爭激烈，在鴻海的預期中，而競爭愈激烈，對鴻海就愈有利，因為更能彰顯鴻海製造與整個電子元件整合能力的優勢。過往PC產業發展初期，大廠普遍都自己製造，隨著PC市場陷入高度競爭，各大廠都來找鴻海幫忙，相信未來電動車產業也會如此。

日產如同當初被鴻海收購前的夏普，營運陷入低潮，劉揚偉選在當下日圓嚴重貶值的時間點出手，補強電動車品牌事業，逢低進場擴大集團電動車能量，更被業界視為高招。

鴻海電動車一條龍布局

然而，擁有日產這個品牌，是否違背鴻海代工本業不與客戶競爭的原則，熟知內情的人分析，劉揚偉當然深知外界的疑慮，但鴻海在汽車領域是新進者，若能有個品牌推廣能見度，肯定利大於弊，而且集團內還有鴻華等事業體可靈活分工，擔心品牌與代工衝突，現在看來應該是多慮了。

劉揚偉自2019年中從鴻海創辦人郭台銘手中，接下董事長一職，就開始進行集團的3+3轉型升級之路，也就是跨入電動車、數位健康與機器人三大產業，並發展人工智慧、半導體與新世代通訊三大核心技術。其中，電動車的發展，更是鴻海集團轉型升級投資的重點項目。

劉揚偉一手擘建鴻海電動車發展藍圖，從無到有，初期先廣召夥伴籌設MIH開放聯盟，規範電動車標準，同時與國巨集團合資設立國創半導體，之後又收購旺宏旗下6吋廠，擴大車用周邊關鍵半導體元件自製量能，並發展出獨到的「營運本地化模式（BOL）」，甚至結盟全球第四大車廠Stellantis、沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF），以及德國ZF集團等巨頭，若此次順利完成收購日產，將延伸至品牌，在汽車產業複製鴻海在電子業成功模式。

整體來看，劉揚偉亦步亦趨，在鴻海電動車事業透過「廣結盟」、「大併購」等方向並行，因應各國關稅壁壘，鴻海也在美國俄亥俄州、台灣、泰國等地都有設立電動車組裝廠，並在墨西哥、印尼、沙烏地阿拉伯等地設立零組件廠，為電動車產業展開全方位布局。