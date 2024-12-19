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微軟買輝達晶片採購量逼近50萬個 台鏈受惠大

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者林薏茹／綜合報導

微軟是輝達旗艦晶片今年最大買家，估計採購量逼近50萬個，比第二大買家多出一倍。法人看好，微軟大買輝達AI晶片，意味對AI伺服器需求強勁，主力代工廠鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）營運受惠大。

研調機構Omdia分析師估計，微軟今年購買48.5萬個輝達Hopper平台AI晶片，遠超過排名第二的Meta（22.4萬個），以及雲端運算競爭對手亞馬遜（19.6萬個）、Google（16.9萬個）。陸廠字節跳動和騰訊，也分別採購約23萬顆輝達晶片，主要是Hopper平台降規版的H20晶片。

輝達最先進的圖形處理器（GPU）過去兩年來供不應求。微軟掌握大量晶片，可望在打造下一代人工智慧（AI）系統競賽中，取得優勢。

微軟執行長納德拉日前受訪表示，2022年ChatGPT引爆AI熱潮以來，他們到處收購晶片，這是一次性事件，如今已經趕上，現在AI發展遇到的最大問題不是晶片，而是電力不足。

AI 微軟 晶片

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