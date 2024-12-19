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輝達執行長黃仁勳喊話 AI已成為基礎設施

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳18日接受外媒《連線雜誌》（Wired）專訪時表示，「AI已成為一種基礎設施」，並在受訪中提及至少23次基礎設施，透露AI基礎建設的重要性不言而喻，黃仁勳並看好，這將是「半導體產業首度大規模製造智慧」。

黃仁勳在專訪中暢談AI前景。他認為，AI不僅是一項新技術，更是一個全新產業，這也是半導體業第一次大規模製造智慧，之所以用「製造」形容，是因通常一個產業在形成過程中，會製造出前所未有的東西。

黃仁勳舉例，就像電腦產業當初製造軟體一樣，現在AI產業是製造智慧，需要能源、需要大量工廠，並對一個國家的社會、工業、經濟和技術進步有重要影響。

黃仁勳認為，AI在很多方面扮演基礎設施的角色，比如能源基礎設施、通訊基礎設施、AI工廠、數據中心等，在社會、教育、大學、研究和創業等環境中，AI也扮演十分重要的角色。

黃仁勳強調，進入AI時代，人類使用電腦方式將會轉變，過去透過程式語言等方式與電腦溝通，未來AI取代傳統操作系統，人類可通過提示詞直接問問題，要AI為我們做一些事情。

AI 半導體 黃仁勳

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