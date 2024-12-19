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聯發科旗下達發 也有好消息

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

聯發科（2454）旗下晶片達發耕耘有成，到今年第3季為止，高階AI物聯網事業占公司營收比重已超過五成。展望明年，達發（6526）資深副總暨無線通訊事業群總經理楊裕全昨（18）日表示，藍牙音頻應用方面持續樂觀，在各產品領域目標朝位居第一邁進。

達發有藍牙、衛星、寬頻、乙太網路等四大產品線，高階AI物聯網事業包括藍牙與衛星晶片業務。法人評估，其中藍牙晶片業務今年表現有機會成長逾三成，優於公司整體平均水準。

楊裕全指出，今年全球頭戴式耳機市場成長18%，以及2024年歐盟啟動手機等產品充電採標準USB Type-C新規，加速終端產品更新，無線藍牙音訊晶片營收表現佳。市場上無論是消費型、電競或商務耳機，成長率最大的都是頭戴式耳機產品。他認為明年頭戴式耳機仍會是無線業務中成長力道最強的產品線。

達發在無線音訊領域，於四大類型應用持續研發，包括消費型、電競、商務及具助輔聽功能的耳機，預期在三至五年內，耳機將朝向可跨場景使用的趨勢發展，AI音訊技術助益產品拓展應用。達發積極布局AI音訊處理技術領域，未來有機會擴大在藍牙耳機市場的占有率，外界也預期，該公司未來目標應會瞄準超越高通，成為非蘋果陣營的全球高階藍牙耳機市場龍頭。

達發自2017年以來在母公司聯發科策略布局下，持續往高階、高技術門檻、高價值晶片的方向邁進。

晶片 藍牙耳機 達發

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