聯發科奪Google訂單 Pixel 10系列將捨高通與三星晶片

聯發科（2454）擴展客戶群傳出好消息，市場傳出Google明年旗艦機Pixel 10系列將捨高通與三星的數據機晶片，改用聯發科方案，對於上述訂單消息，聯發科不予評論。

外界預期，相關訂單如果真的落袋，對於聯發科來說，可謂有面子也有裡子，手機應用產品本來就是其強項，日前外電報導傳出聯發科有望奪得蘋果明年部分新款Apple Watch數據機訂單，接連傳出成為蘋果與非蘋兩大陣營新的供應鏈，顯示其技術實力與產品競爭力持續受肯定。

聯發科除了是全球手機晶片出貨量龍頭，在數據機晶片耕耘多年。聯發科現有M80 5G數據機晶片支援最快下載速度達7.91bps，上傳速度也有3.76Gbps，支援5G NR+毫米波雙網路連接及載波聚合，及5G NR載波聚合與混合雙工（TDD+FDD），標榜可實現更高平均網路速率，及兩個連接區域間的無縫切換。

Google 在2016年發表第一代Pixel系列手機，至今已推出九代產品，作為 Google實踐其AI與人連接服務的重要硬體。在大型品牌夾擊下努力成長，根據市調機構Counterpoint公布今年美國第3季智慧型手機銷售報告，Google Pixel手機銷量在美國市占率為4%，創歷年同期的最高紀錄，去年第4季Google在北美市占率為3％，2021年同期只有1％。

Google Pixel手機銷量在過去幾年持續穩定成長，2023年全球年度銷量突破1千萬台，寫下歷年佳績，也讓Google對未來相關發展格外有信心。

目前蘋果仍是美國第一大手機品牌，市占率過半，在美國前五大手機品牌中，Motorola與Google積極爭取市場份額。

外界預期，比起中國大陸品牌手機主晶片的訂單，Google Pixel系列新手機的數據機晶片訂單不見得能立刻為聯發科帶來巨大業績挹注，但獲得新的客戶產品採用仍有指標性意義，有助於該公司往後持續擴大市占率，增強潛在客戶群對其產品的信心。



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