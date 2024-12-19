全國科技會議 爭取碳費挹注科技預算

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

全國科技會議昨（18）日提出總結報告，將研議科研經費來源的多元化，以提高國家重點科技的科研經費，並且點名「碳費」，希望爭取以碳費挹注科技預算。

國科會主委吳誠文昨日表示，科技預算編列是行政院職權，財主單位著眼於如何創造更多財源，會有其考量。國科會了解科技界期待，也會盡力爭取。至於科研經費要如何多元化、有何來源、以及希望碳費有多少比率挹注給科研，最後仍要到政院協商。

在此次全國科技會議中，賴清德總統開幕致詞、行政院長卓榮泰閉幕致詞都提及，明年中央政府科技預算編列1,965億元，年增77億元，許多科技大老當場發言，希望科技預算每年應成長10%。

昨日全科會總結報告指出，將研議科研經費來源多元化，以提高國家重點科技科研經費，例如機器人、資安、淨零科技等；並且點名碳費以挹注科技預算。此外，會場上也有傳產代表疾呼政府要重視傳產，因此總結報告提及，科專經費應持續挹注在傳統產業。

吳誠文表示，晶創台灣計畫自明年起編列大量經費，用以協助中小微企業。晶創台灣計畫除了要發展前瞻晶片設計，也鼓勵國內中小型IC設計業者為國內中小微企業設計AI應用晶片，應用在食衣住行育樂等方面。

經濟部次長何晉滄表示，經濟部每年科專預算呈成長態勢，很多編列在半導體科專，最後是應用在傳產如汽車，傳產科專並沒有減少或受到排擠。此外行政院明年編列116億元預算，支持中小微企業的數位及淨零轉型。

IC設計 晶片 經濟部

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