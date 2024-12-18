中科園區推廣再生水 友達、亞東、聯豐等企業帶頭響應

應對氣候變遷導致的水資源危機，中科管理局18日宣布，供應中科台中園區的水湳再生水計畫，今年10月起正式供水，園區廠商友達光電（2409）帶頭響應，並帶動亞東氣體及聯豐精密跟進參與，展現企業在推動ESG及SDGs相關指標的決心。

水湳再生水計畫經多年規劃與推動，終於在今年10月正式供水。該計畫供應中科台中園區，由中科管理局投資3.46億元，負責區內設施建設與運營，包括再生水配水池、管中加壓系統及全線使用耐腐蝕、高效能的HDPE管材等，確保供水穩定及環境友善；供水規模初期為每日1萬噸，並預留擴展至1.5萬噸的空間。

中科管理局長許茂新表示，此案與其他依環評承諾推動使用再生水的案例不同，是由中科園區的廠商友達光電作為領頭羊，帶動亞東氣體及聯豐精密參與，皆屬企業自願採用再生水。

至於年用量分別達每日9,400噸及各300噸，不僅減少對天然水源的依賴，提高企業的營運韌性，同時也助力企業在ESG及SDGs相關指標的表現，推進永續經營。

友達光電協理吳慶鴻特別提到，友達中科廠的再生水使用量，目前已占整體用水量的三分之一。該公司持續參與國際氣候會議，並將此計畫視為展現企業社會責任與台灣ICT產業綠色創新的具體實例。吳慶鴻也強調，友達製程用水回收率已達95％。

中科管理局表示，此計畫的設計，充分考量節能減碳目標，例如在輸水管路設計中，透過擴大管徑與餘壓揚水技術，每年節省11萬度電並減少碳排放54公噸；此外，地下配水池的建設採用鋁合金系統模板及自黏式瀝青防水膜，以提升施工效率和再生水質的保護。

許茂新說，中科未來將繼續配合其他再生水項目，包括福田及烏日水資源回收中心的建設，供應台中園區二期擴建計畫等，推動園區內相關配套措施，進一步提升供水量及服務範圍，支持園區的永續發展。

其中，台中擴建及后里等園區，將持續推動使用再生水，由區外水資源中心供應將達12.5萬噸以上，及園區內自產2萬噸再生水。