卓榮泰出席全國科學技術會議閉幕 聚焦四大主軸

行政院長卓榮泰18日出席「第12次全國科學技術會議閉幕式」時表示，這四大議題是各部會在施政過程中相當重要的一環，政府已持續推動「五大信賴產業」；協助中小微企業與傳統產業升級轉型；規劃六大區域產業及生活圈，在全國各縣市推出超過140項以上的重要基礎建設；以及持續發展多元綠能、深度節能、科技儲能及強化全國電網韌性。他期盼在座先進能持續扮演先驅角色，帶領政府政策向前邁進。

卓榮泰致詞時表示，上述總結報告所提「產業AI化、AI產業化」、「創新驅動，普惠大眾」、「中小微企業多元振興發展計畫」、「智慧醫療」、「均衡臺灣」、「淨零智慧、數位雙軸轉型」、「五大信賴產業」、「綠色採購，綠色生產」及「供電穩定，循環經濟」等，不僅是立法委員關切的議題，也是各部會在施政過程中相當重要的一環。由此可知，政府所提各項政策是貼近科技界研究的方向，期許科技界扮演先驅角色，帶領政府政策向前走，政府則會做大家的後盾，大力推動與執行相關政策，讓臺灣不僅能在世界上站穩硬體製造的領先地位，更能迅速建立具有臺灣特色與元素的「大型語言模型」以及主權AI，進一步進入主權AI的應用時代。

卓榮泰提到，明 (2025) 年度中央政府總體科技預算規模達到1,965億元，較今 (2024) 年增加77億元，目前預算仍在立法院審議中。而科技預算的多寡，不僅涉及政府政策後續的推動，以及國家安全與否，更關係到臺灣與世界民主夥伴國家能否繼續展開堅定穩固的合作，他相信朝野政黨都共同體認到科技產業對國家發展所發揮的影響力，因此在審議科技預算方面應該會有高度共識。

談及今日會議四大核心主軸，卓榮泰說，在「智慧科技」與「創新經濟」方面，賴清德總統所提倡的「五大信賴產業」，結合世界先進潮流趨勢，是政府目前推動的核心重點，也唯有在「五大信賴產業」更長足的發展下，臺灣才能繼續領先國際，並藉由科技業的發展，帶動中小微企業與傳統產業持續提升。

他強調，為協助中小微企業與傳產發展，經濟部提出「中小微企業多元振興發展計畫」，原先僅規劃編列50億元，但他認為應再提高，因此最後編列116億元，超過倍數成長，希望協助中小微企業與傳產在推動淨零與數位轉型，以及訓練人才的過程中，得到政府更多支持，也請在座各位先進一起努力，投入人才訓練的行列，幫助中小微企業與傳產創新升級，使其與國內高科技產業連結，成為臺灣最重要的垂直供應鏈。

在「均衡社會」方面，卓榮泰表示，衛福部次長周志浩的結論報告是從醫療方面著手，而政府目前正積極推動「均衡臺灣」政策方向，並於上週召開的「行政院經濟發展委員會」第3次會議提出「六大區域產業及生活圈」報告，包括北北基宜「首都圈黃金廊帶」、桃竹苗「桃竹苗大矽谷」、中彰投雲「精密智慧新核心」、嘉南高屏「大南方新矽谷」、宜花東屏南「東部慢活城鄉」、金馬澎「低碳樂活離島」等，同時也規劃在全國各縣市推出超過140項以上的重要基礎建設，包括軌道、水利、道路等，並於明年逐步展開，未來國人走到每一個地方，都會感受到各地生活、文化、人文及產業的發展特色，臺灣將呈現更多元發展的面貌。

在「淨零永續」方面，卓榮泰指出，產業界最關心國家能源政策，政府也深知提供安全穩定的電力是產業界共同的企盼，因此政府在推動二次能源轉型過程中，持續發展多元綠能、深度節能、科技儲能及強化全國電網韌性，同時總統府「國家氣候變遷對策委員會」，也會對接行政院「國家永續發展委員會」，在「淨零轉型」、「淨零永續」議題上，跟隨世界進步的腳步。

卓榮泰表示，在總統「健康臺灣」、「均衡臺灣」與「團結臺灣」多方努力下，行政團隊持續透過跨部會積極行動、跨領域研發創新、跨世代培育人才，支撐政府完成許多重要的國家建設。同時，政府也規劃推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，支持青年出國學習，希望他們學成歸國後能夠幫助國家產業升級，讓「政府幫青年圓夢，青年幫國家圓夢」。卓強調，科技力就是國力，在座各位先進如能研發更前瞻的技術，將能成為帶領產業進步與國家繼續往前走的最大動力。

卓榮泰也提到，全國科學技術會議每4年召開一次，匯集所有產官學界先進一同貢獻智慧，考量科技發展日新月異，每一年、每一時都在快速進步，請國家科學及技術委員會研議未來是否提高會議召開密度，使大家有更多機會和時間，分組針對不同子題進行討論，以更貼近國家整體發展需要。