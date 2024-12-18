晶呈三廠今舉行開工典禮 2026年上半年完工

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
晶呈今日舉行苗栗第三綜合生產基地開工典禮。圖／晶呈提供
晶呈今日舉行苗栗第三綜合生產基地開工典禮。圖／晶呈提供

晶呈科技今天舉行苗栗第三綜合生產基地(晶呈三廠）開工典禮，晶呈三廠是繼苗栗第二綜合生產基地(晶呈二廠)於2023年完工營運後的另一項重大投資案，苗栗縣長鍾東錦特別率領縣府同仁蒞臨現場觀禮。

晶呈三廠整體規劃以生產特殊氣體、TGV玻璃載板及Miro LED發光元件及顯示屏等多項產品之製造，是一座多元利用之生產基地。特殊氣體生產主要為C4F6合成與純化之擴大規模投資，此產品主要應用於半導體3D NAND FLASH及晶圓代工之蝕刻製程，是積體電路製造極為重要之原物料。

TGV玻璃載板生產係運用自主研發之LADY（Laser Arrow Decomposition Yield，簡稱LADY）製程進行製造，TGV玻璃載板作為AI晶片先進封裝之基板，達成高密度及散熱管理之要求；也可以應用在5G及6G通訊，達成高速且低損耗之訊號傳輸需求；也應用在醫療晶片，可達成可靠及精準的電性要求；也可以應用在低軌道衛星之射頻元件及高頻通訊天線，應用廣泛。在Micro LED相關產品製造上，除了生產Transvivi Pixel發光元件外，並運用Transvivi Pixel組裝成Transvivi顯示屏。Transvivi顯示屏有高亮度可省電30%、無色偏、高可靠度等特點，適用於大型顯示屏市場，例如展覽場館、運動場館、大型劇院等。

晶呈三廠之特殊氣體工廠預計於2026年上半年完工，其他生產項目正在規劃落實。全部產品投產後，將可創造500個以上工作機會，整體產值將可達新台幣50億以上。

晶呈表示，將持續投入先進技術與新產品研發，持續進行價值性投資，落實在地化製造，期許業績持續成長。

晶呈今日舉行苗栗第三綜合生產基地(簡稱晶呈三廠）開工典禮。圖／晶呈提供
晶呈今日舉行苗栗第三綜合生產基地(簡稱晶呈三廠）開工典禮。圖／晶呈提供

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