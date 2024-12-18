倍力、零壹聯手開拓市場 授予「碳管家」通路代理權

企業數位化與ESG轉型成為當前全球商業發展的重要趨勢。為了協助企業邁向更加永續的未來，倍力（6874）18日宣布，攜手零壹（3029）締結合作夥伴，並將由零壹負責倍力「碳管理平台—碳管家」在資訊通路業的代理。此次合作將助力企業在碳排管理與減碳過程中取得重要突破，進一步推動企業走向低碳轉型未來。

倍力所開發的「碳管家」是一個能夠協助企業進行碳盤查和管理的數位工具，它提供了一個高效和低總體碳盤查成本的方式，協助企業自動化掌握並優化碳排放。「碳管家」不僅受到大型金控、大型醫院、大型連鎖便利商店、各型製造業與上市櫃公司等多元產業採用，也獲得國外 ASOCIO DIGITAL SUMMIT 2023軟體競賽的ESG Awards國際大獎與國內2023永續創新金恆獎淨零雙軸轉型 MVP 等獎項的表揚。

此次合作使零壹科技成為倍力資訊的官方經銷代理，負責「碳管家」在零壹科技的資訊通路市場推廣與銷售。雙方的強強聯手將加速產品的市場布局，為更多企業提供高效、精準的碳管理工具。

倍力董事長許金隆表示，透過數位工具協助企業達到數位轉型與ESG轉型一直是倍力資訊致力的目標，公司自行開發的財務報告書數位產品已有超過380家以上的上市櫃公司採用，服務集團企業的經驗相當豐富。「碳管家」作為我們新一代的核心產品，將成為企業實現ESG轉型的重要工具。