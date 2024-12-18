太陽能內需市場低迷 產業呼籲政府朝三大方向前進

太陽光電產業永續發展協會18日舉辦年終記者會，理事長蔡佳晋表示，今年對產業而言是相當艱苦的一年，期盼政府能正視產業發展以及能源轉型，並朝向積極推動地面型光電、實施地方創生以及讓太陽能光電成為台灣半導體產業的靠山等方向前進。

蔡佳晋指出，隨著台灣近年來大力發展半導體與AI產業，但這些高科技產業其實都亟需再生能源，尤其是半導體業者，在國際大廠RE100要求下，對再生能源的需求迫在眉睫，尤其是台積電（2330）更是如此，因此如何種更多綠電，不僅是影響太陽能產業發展，也攸關台灣半導體產業。

蔡佳晋認為，在所有再生能源中，只有太陽能光電是最有效，且最能快速協助半導體與AI業者達成RE100的綠能，但國內太陽能光電卻因用地受限，加上中央與地方審查速度太慢，以及社會輿論對光電業者的誤解，導致光電案場開發受阻。

蔡佳晋表示，政府的「能源用地政策」是光電發展受阻的主因，目前政府著重在漁電共生與屋頂型光電，但屋頂型光電已開發十多年，已達8G的裝置容量，再開發也相當有限；而漁電共生目前已完工併聯的案場大約1GW，2025年漁電共生的目標是4.4GW，但因地方對光電的誤解，而發起抗爭，使得漁電發展在地方與中央都卡關。

蔡佳晋向政府呼籲，一地兩用不是唯一解方，必須要屋頂型、漁電型、農電型與地面型四箭齊發，齊頭並進，方能實現2026年光電建置量20G、2030年再生能源使用率30%的目標。

最後，蔡佳晋說，光電與農村結合的地方創生是地面型光電發展的解方。以農村為主體，規劃光電配置，與符合地方創生的產業，並真正落實地方回饋，讓地方居民有感，真正做到與農村共存共榮的光電產業，才是解決農業與光電困境的良方。