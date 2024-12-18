達發無線監芽耳機等晶片衝勁十足 挑戰龍頭蘋果地位

無線網通晶片大廠達發( 6526 )今日公布截至今年第3季，高階AI物聯網事業營收已占整體營收逾50%，達到52%，並已在電競用頭載式耳機搶占全球市占第一；達發打鐵趁熱，續推出藍牙與主動式降噪 (ANC) 功能整併於系統單晶片中 (SoC)，以及電競雙模晶片，明年有機會在非蘋陣營的藍牙無線耳機晶片中，取得第一，並挑戰蘋果龍頭地位，在全球無線藍牙耳機奪冠。

達發AI物聯網事業，主要包含頭戴式身機、無線藍牙耳機、GPS及助聽器和輔聽器等四大產品線，達發資深副總經理楊裕全今日針對該事業部發展提出說明，強調已占公司總營收逾50%，今年成長性符合公司預期，對明年成長仍抱持樂觀。

楊裕全表示，今年全球耳機市場頭戴耳機成長最大，預估年增幅達18%；無線藍牙耳機也受惠2024年歐盟推動標準化USB Type-C充電規範，帶動終端市場更新需求，年增5%，而達發因將產品導入AI技術和核心無線通訊技術，有效提高產品功能和降低功耗表現，因而受到市場 肯定，增幅遠高於市場平均成長率。

楊裕全說，這些無線通訊核心技術主動式降噪雙模技術、電競雙模技術、全球最低延遲 10 毫秒技術，及私有協議 mHDT 高數據傳輸能力推升至 8 Mbps，滿足各種電競與無損音質應用，並與全球領導大廠共同參與頭制定下一代標準規格。

達發今年電競用頭戴式耳機並取得世界第一地位，公司看好明年仍可維持穩定成長局面。不過在市占率表現，公司看好未來在無線藍芽耳機單晶片領域，獲得更好的市占表現。

據調查，目前無線藍芽耳機（TWS）晶片市場，蘋果是全球龍頭，而非蘋陣營中，呈現三強鼎立的態勢，包括美國高通、大陸的恆玄，以及達發，三大廠目前市占率差距不大，達發預期隨客戶產品滲透率持續提升，希望有機會躋身非蘋TWS晶片市占第一，並向挑戰蘋果龍頭地位目標前進。

達發累計今年前三季營收達143億元，年增37.5%，稅後純益20.6億元，年增152%，每股純益12.34元。