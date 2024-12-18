工研院：台灣可整合資源規劃 數學分析建立電力組合
工研院院長劉文雄今天表示，面對AI浪潮帶來的電力需求，加上淨零減碳趨勢，台灣在能源規劃上，可以導入整合資源規劃思維，透過專業數學模型分析，建立成本最小化並能滿足需求的最佳電力使用組合。
劉文雄今天出席電網人才發展聯盟獎學金暨劉書勝紀念獎頒獎典禮，他說，台灣在能源規劃方面，可以考量電力需求端與供應端所有資源，透過數學模型分析，建立成本最小且可滿足需求的電力使用組合。
劉文雄說，隨著產業對於再生能源需求不斷增加，不少國家透過打造能源島或再生能源跨區域合作，以最佳化能源規劃。台灣在能源發展不需侷限既有地理環境框架，可多借鏡國際作法，以開放態度，積極探索各種可行的解決方案。
工研院與台灣電力與能源工程協會今天頒發電網人才發展聯盟獎學金及劉書勝紀念獎，分別給予年輕學子及已在業界貢獻所學的電力人才，鼓勵他們能繼續在電力領域發光發熱，共同幫助台灣電力轉型邁向淨零永續。
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