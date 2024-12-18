科技預算來源多元化！全國科技會議點名「這項」國家稅收挹注科技預算

四年一次全國科技會議18日提出總結報告指出，將研議科研經費來源的多元化，以提高國家重點科技的科研經費，並且點名「碳費」以挹注科技預算。

國科會主委吳誠文會後記者會上表示，科技預算編列是行政院的職權，以及主計單位著眼於如何創造更多稅收。國科會了解科技界期待，也會盡力爭取。至於科研經費要如何多元化、有何來源、以及碳費有多少比例挹注給科研，都要到政院協商。

在這次全國科技會議中，賴總統開幕致詞、行政院長卓榮泰閉幕致詞都提及，明 (2025) 年中央政府科技預算編列1,965億元，年增77億元。很多科技大老當場發言，科技預算每年應成長10%。

今日總結報告指出，將研議科研經費來源的多元化，以提高國家重點科技的科研經費，例如機器人、資安、淨零科技等；並且點名碳費以挹注科技預算。此外，會場上也有傳產代表疾呼政府要重視傳產，因此總結報告提及，科專經費應持續挹注在傳統產業。

吳誠文表示，晶創台灣計畫自2025年起編列大量經費，用以協助中小微企業。晶創台灣計畫除了要發展前瞻晶片設計外，鼓勵國內中小型IC設計業者為國內中小微企業設計AI應用晶片，應用在食衣住行育樂等方面。

經濟部次長何晉滄表示，經濟部每年科專預算呈成長態勢，很多編列在半導體科專，最後是應用在傳產如汽車，傳產科專並沒有減少或排擠。此外，行政院明年編列116億元，支持中小微企業的數位及淨零轉型。