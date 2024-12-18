倍力資訊攜手零壹科技 衝刺碳管理與減碳商機

資訊軟體整合服務商倍力（6874）18日宣布與零壹（3029）合作，未來將由零壹負責倍力資訊「碳管理平台—碳管家」在資訊通路業的代理，加速推進自有產品市場布局，共同衝刺碳管理與減碳商機。

目前倍力碳管家已獲大型金控、大型醫院、大型連鎖便利商店、製造業與許多上市櫃公司等採用，隨著客戶家數成長，市占率將進一步擴增。

倍力目前自有產品營收貢獻約一成，雖然營收占比仍不高，但毛利率可高達八至九成。法人看好，倍力在自有產品比重持續拉升下，有助推升明年獲利同步向上。

倍力資訊所開發的「碳管家」為能協助企業進行碳盤查和管理的數位工具，提供高效和低總體碳盤查成本的方式，協助企業自動化掌握並優化碳排放。

倍力董事長許金隆表示，透過數位工具協助企業達到數位轉型與ESG轉型，一直是倍力資訊致力的目標，公司自行開發的財務報告書數位產品，已獲超過380家上市櫃公司採用，碳管家作為新一代的核心產品，將成為企業實現ESG轉型的重要工具。

許金隆並強調，已為企業客戶建立非常完備的ESG永續行動生態圈，與零壹科技合作將強化生態圈功能，推動產業中更多企業積極參與 ESG 議題，發揮正向影響力。

倍力碳管家也獲得國外ASOCIO DIGITAL SUMMIT 2023軟體競賽的ESG Awards國際大獎與國內2023永續創新金恆獎-淨零雙軸轉型 MVP等獎項。