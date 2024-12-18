遭冒名開LINE群組誘騙投資 勤誠聲明與公司無關

伺服器機殼廠勤誠今天表示，近期接獲民眾反應，疑似有不肖人士在社交軟體如LINE群組冒用勤誠名義，誘導民眾產生錯誤認知進行投資，勤誠鄭重聲明，與此類炒作投資行為無任何關聯，並敦促所有投資人提高警惕。

勤誠發布重大訊息表示，如果有任何人聲稱代表勤誠提供投資機會或股票申購，民眾務必謹慎行事，切勿將個人或財務信息提供給不明來源。勤誠提醒民眾，如果懷疑自己已被詐騙鎖定或成為受害者，可立即向相關部門報案。

勤誠提醒，有關勤誠的財務與業務資訊，應以公開資訊觀測站公告內容為主。

受惠於人工智慧（AI）專案及儲存產品需求上升，勤誠今年前3季交出亮眼成績單，累計每股盈餘新台幣12.14元，已超越去年全年每股盈餘表現。