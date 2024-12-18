鑫創電子本季營收看增一成 明年首季業績持續增長態勢

工業電腦（IPC）廠鑫創電子（6680）今年在邊緣AI業務成長下，營運逆風成長。鑫創電子表示，公司目前在邊緣AI已有50個產品送樣給客戶認證當中，且明年將有新產品面世，應用面將從車用為主逐步拓展到智慧製造、智慧零售等四大領域，展望後市，鑫創電子預估今年第4季營收相較上季有一成增長，明年首季仍是維持成長態勢，2025年全年業績目標仍是較今年成長。

鑫創電子目前主要產品線包含工業級嵌入式電腦、HMI人機介面電腦、車載電腦及邊緣運算AI電腦，其中，邊緣AI是今年增長動能最強業務。鑫創電子表示，已有50個產品送樣予客戶認證當中，客戶回饋意見正面。

鑫創電子指出，公司邊緣AI產品目前多數應用在車輛上，預計明年大概有10個產品開發出來，將拓展應用面到智慧交通、智慧醫療、智慧零售及智慧製造四大領域。

展望後市，鑫創電子表示，對今年第4季營運持正面看法，依照接單來看，預估第4季營收相較上季有一成增長，展望2025年，首季仍是呈現增長態勢，但實際仍要看業務接單狀況，整體而言，目標2025年持續成長。

鑫創電子指出，公司新產品專注邊緣AI市場，涵蓋AI邊緣運算電腦、AI機器視覺產品應用及HMI人機介面產品，至於在新市場開發方面，將印度、東南亞、東北亞視為下階段要開發的重點市場。

鑫創電子近年力行「倍速成長的機會」策略，瞄準綠能、AI、5G及充電樁/智慧座艙市場，其中，聚焦後裝應用市場的IPC車載電腦為本業基礎，呈現穩定成長，而主打工業應用AI市場的邊緣運算AI電腦，則是近兩年快速成長的業務。

至於鎖定前裝市場的充電樁及智慧駕駛座艙產品，則是鑫創電子長期看好、預計將有倍數成長潛力的業務。鑫創電子表示，看好全球充電樁市場持續成長，將與大股東友達（2409）攜手合作衝刺該業務。

從鑫創電子今年產品營收比重來看，邊緣運算AI電腦為49%、車載電腦39%、嵌入式電腦6%，其他為6%；從地區市場營收比重觀察，歐美市場仍為鑫創電子業績主要來源，其中，美洲為40%、歐洲為37%，至於亞洲及其他則為23%，相比去年同期，歐洲市場比重呈現下滑態勢。