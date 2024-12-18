易發精機攜手Freedom Won啟動儲能設備合作 跨入ESG、AI領域

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
易發精機攜手Freedom Won啟動儲能設備合作。左為易發董事長羅文進；右為Freedom Won代表，捷發全球企業公司總經理詹鎧禎。記者簡永祥／攝影
易發精機攜手Freedom Won啟動儲能設備合作。左為易發董事長羅文進；右為Freedom Won代表，捷發全球企業公司總經理詹鎧禎。記者簡永祥／攝影

易發精機（6425）今日宣布，正式取得南非儲能設備領導品牌Freedom Won在台灣的產品代理權，並同步與國內多家企業簽署合作備忘錄（MOU）。此舉不僅是易發業務版圖的重要擴展，更標誌著其正式邁入綠能事業。

易發近期受益於半導體及AI伺服器需求大增，11月營收達1.57億元，年增率為171.9%。易發董事長羅文進今在與Freedom Won完成簽署合作備忘錄後受訪表示，「代理Freedom Won產品不僅是易發精機對綠能市場的長期布局，更是我們跨足新興領域的關鍵一步。」

Freedom Won代表，捷發全球企業公司總經理詹鎧禎表示，這是Freedon Won跨足亞洲市場重要一步，看好台灣將成為數據中心、電池備援模組（BBU）及鋰電池回收等應用將有突破性發展，因而與易發精機形成戰略夥伴，未來將以技術授權方式，協助易發開發各項儲能產品。

羅文進在簽約儀式中致詞表示：「儲能系統是綠色能源生態系的核心樞紐。它連結了上游的電池技術、中游的系統整合方案，以及下游多元應用場景，包括工業備援電力、商業節能管理及離網供電解決方案。」他強調，儲能的安全性與穩定性尤為關鍵，是實現碳中和目標的重要推動力。「此次與Freedom Won合作，我們將憑藉其卓越的產品技術，整合台灣與東南亞地區的上下游資源，打造完整的儲能解決方案。」

Freedom Won執行長Antony English強調，「Freedom Won的使命是為全球能源短缺和氣候變遷提供可靠解決方案。很高興能與易發合作，將我們領先的鋰電池儲能技術引入台灣市場。」他強調，Freedom Won自2010年成立以來，以毫秒級反應、高規格設計及零安全事故的紀錄，成為非洲最大的儲能設備供應商，並拓展至澳洲、亞洲及歐洲等市場。

東南亞 綠能

延伸閱讀

攻AI市場！易發攜手南非Freedom Won啟動儲能設備合作

台泥入選DJSI世界及新興雙指數成分股 創建材業新里程

道瓊永續指數 統一超六個項目拿到滿分

道瓊永續指數 長榮航 ESG 績效 稱冠航空業

相關新聞

中國成熟製程威脅 經部：台IC設計先進製程比重拚43%

拜登政府傳出對中國成熟製程晶片啟動301調查，經濟部次長陳正祺表示，在官方大力補貼下，中國2027年成熟製程產能占全球比...

達發無線監芽耳機等晶片衝勁十足 挑戰龍頭蘋果地位

無線網通晶片大廠達發( 6526 )今日公布截至今年第3季，高階AI物聯網事業營收已占整體營收逾50%，達到52%，並已...

全科會聚焦無人機、機器人 國科會將啟動相關方案

第12次全國科學技術會議今落幕，「多功能機器人」、「無人機」成討論焦點。對此，國科會主委吳誠文回應，無人機的產業已經在發...

政府將推「Chip Team Taiwan 晶片國家隊」 強化晶片內需

4年舉辦1次的全國科學技術會議今舉行閉幕式，並發布總結報告。國科會主委吳誠文表示，政府將推出「Chip Team Tai...

南亞科跨足高頻寬記憶體 擬6.6億元入股補丁科技

DRAM大廠南亞科(2408)決定跨足高頻寬記憶體，今(18)日舉行董事會通過與補丁科技進行策略合作開發客製化超高頻寬記...

國科會宣布：串聯半導體供應鏈組「晶片台灣隊」 供應本土所需晶片

每四年召開一次全國科技會議18日下午閉幕，國科會主委吳誠文在會後記者會上宣布，將組「Chip Team Taiwan」（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。