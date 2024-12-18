易發精機攜手Freedom Won啟動儲能設備合作 跨入ESG、AI領域

易發精機（6425）今日宣布，正式取得南非儲能設備領導品牌Freedom Won在台灣的產品代理權，並同步與國內多家企業簽署合作備忘錄（MOU）。此舉不僅是易發業務版圖的重要擴展，更標誌著其正式邁入綠能事業。

易發近期受益於半導體及AI伺服器需求大增，11月營收達1.57億元，年增率為171.9%。易發董事長羅文進今在與Freedom Won完成簽署合作備忘錄後受訪表示，「代理Freedom Won產品不僅是易發精機對綠能市場的長期布局，更是我們跨足新興領域的關鍵一步。」

Freedom Won代表，捷發全球企業公司總經理詹鎧禎表示，這是Freedon Won跨足亞洲市場重要一步，看好台灣將成為數據中心、電池備援模組（BBU）及鋰電池回收等應用將有突破性發展，因而與易發精機形成戰略夥伴，未來將以技術授權方式，協助易發開發各項儲能產品。

羅文進在簽約儀式中致詞表示：「儲能系統是綠色能源生態系的核心樞紐。它連結了上游的電池技術、中游的系統整合方案，以及下游多元應用場景，包括工業備援電力、商業節能管理及離網供電解決方案。」他強調，儲能的安全性與穩定性尤為關鍵，是實現碳中和目標的重要推動力。「此次與Freedom Won合作，我們將憑藉其卓越的產品技術，整合台灣與東南亞地區的上下游資源，打造完整的儲能解決方案。」

Freedom Won執行長Antony English強調，「Freedom Won的使命是為全球能源短缺和氣候變遷提供可靠解決方案。很高興能與易發合作，將我們領先的鋰電池儲能技術引入台灣市場。」他強調，Freedom Won自2010年成立以來，以毫秒級反應、高規格設計及零安全事故的紀錄，成為非洲最大的儲能設備供應商，並拓展至澳洲、亞洲及歐洲等市場。