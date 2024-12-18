全科會聚焦無人機、機器人 國科會將啟動相關方案

第12次全國科學技術會議今落幕，「多功能機器人」、「無人機」成討論焦點。對此，國科會主委吳誠文回應，無人機的產業已經在發展中，多功能機器人方面目前還未正式啟動，會後國科會科技辦公室將會討論、啟動「智慧機器人科技方案」。

台積電董事長暨總裁魏哲家在全國科學技術會議致詞指出，多功能機器人、無人機都是台灣未來發展的重點領域。對此，經濟部次長何晉滄表示，由經濟部主導成立的「台灣卓越無人機海外商機聯盟」將推動無人機產業國際化，目前在嘉義有基地，並有好幾十家廠商進駐，希望透過產業聚落，能夠對接國際公司的需求。而目前政府設定無人機產業的目標是2028年前達成月產能1.5萬架，帶動整體產業產值達300億元，將是目前產值的10倍。

至於「多功能機器人」方面，吳誠文則坦言，政府在會前的確還未正式啟動相關方案，但此次聽到各界對機器人產業的期待，國科會也會即刻啟動討論和規劃，「智慧機器人科技方案」在經過各界的意見彙整、研議後，相關規畫會送進行政院，若政院也通過會再對外說明。他也說，希望透過機器人產業的發展，協助台灣因應高齡化社會。

行政院長卓榮泰今出席閉幕式，在各部會代表結束總結報告後也針對為期3天的議程致詞。卓榮泰說，政府是科技發展的強力後盾，而產、學界則是先驅，在前瞻科技的研發要帶領政府跟著走。他指出，明年科技預算有1965億，相較今年增加了77億，且未來會逐年增加，雖然目前預算還在立院審，但科技預算不只與科技發展有關，更與國家安全、國際接軌有關，相信朝野會有高度共識。