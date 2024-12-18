南亞科擬入股補丁科技攻HBM 預計取得38%股權

南亞科（2408）18日董事會通過與補丁科技進行策略合作開發客製化超高頻寬記憶體，南亞科將參與補丁的現金增資計畫，擬以每股30元，認購上限2,200萬股普通股，投資總金額不超過6.6億元為限，現增完成後預計將取得補丁上限約38%的股權。

為因應新興人工智慧（AI）應用及邊緣運算技術快速發展所帶動對高效能記憶體的需求，此次合作將結合南亞科10奈米級DRAM技術與補丁在客製化DRAM產品的設計能力，共同開發高附加價值、高效能、低功耗的客製化超高頻寬記憶體解決方案，以拓展AI高效能運算裝置的市場商機。

補丁科技是一家專業DRAM設計公司，致力於客製化與標準型DRAM產品開發，長期投入AI高頻寬記憶體芯片的自主研發、設計及量產銷售，產品應用從消費類電子、車用、工業用，及高速運算之AI及區塊鏈等，以滿足客戶需求。補丁科技是台灣非公開發行公司。