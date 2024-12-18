尖點泰國廠開幕 2025年正式啟用並投入生產

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
尖點泰國廠開幕。圖：公司提供
尖點泰國廠開幕。圖：公司提供

尖點（8021）18日舉行泰國新廠開幕儀式，由集團董事長林序庭與總經理林若萍共同主持揭幕儀式，宣告泰國尖點正式開廠即將進入量產階段。

公司說明，泰國尖點坐落於巴真府304工業區，占地61,000餘平方公尺，第一期廠房業已正式竣工啟用，並已於日前完成進機及試產並啟動客戶廠驗作業，預計將於2025年正式啟用並投入生產。泰國尖點為公司第一個除了台灣及大陸的海外生產據點，未來將成為尖點重要的成長動能之一。

公司說明，泰國尖點第一期提供PCB鑽孔服務，將以高精度設備及尖點自有品牌鑽針，針對高階HDI、伺服器及車載電子等PCB產品，提供專業鑽孔及鑽針再研服務，以滿足當地客戶對於技術以及品質的要求，提升客戶價值。後續將視市場及客戶需求，持續擴充鑽孔服務規模及鑽針銑刀生產，期以提供鑽孔加工完整專業的解決方案，成為客戶首選的合作夥伴。

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