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NCC：頻道停播影響 兒童節目總時數年減719小時

中央社／ 台北18日電
NCC（國家通訊傳播委員會）。圖／聯合報系資料照片
NCC（國家通訊傳播委員會）。圖／聯合報系資料照片

NCC今天表示，查核衛星頻道本國節目播出情形各頻道都合格，不過，屬於兒少頻道的MY KIDS TV在2023年停播，確實影響整體兒童節目總時數年減719個小時，期許透過公視兒少台頻道，增加本國自製兒童節目的播出時數。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天依據「無線電視事業播送本國自製節目管理辦法」及「衛星頻道節目供應事業播送本國節目管理辦法」，查核無線與境內衛星電視頻道2023年本國節目播出情形，各頻道都合格。

NCC主秘黃文哲表示，各頻道播出皆合格，不過，如果加總整體兒童節目總時數，確實因為屬於兒少頻道的MY KIDS TV在2023年停播，影響兒童節目播出時數。根據統計，2023年兒童節目總時數年減719個小時，本國兒童節目減少73小時，本國新播兒童節目時數也減179小時。

NCC官員說明，台灣目前境內兒童頻道僅有4個，雖然其他綜合台頻道也有播出兒童節目，但MY KIDSTV終止經營後，其製播不少兒童節目，確實對總時數有影響。

媒體關注迪士尼旗下頻道今年元旦起停播，是否影響兒童節目時數，黃文哲指出，相關管理辦法主要適用境內頻道，因此境外頻道不在規範範圍。主要是觀眾收視習慣也在改變，不少人更習慣拿設備隨時觀看OTT，也會影響影視產製，諮議會議也討論到下次若修正管理辦法時，將檢討節目類型跟計算方式。

針對兒童節目時數下滑部分，NCC指出，今年7月已核准公視3台變更為公視兒少台（小公視），由公廣集團結合國家資源投入製播本國特色兒童節目，期待發揮影響力擴散到其他頻道，增加本國自製兒童節目的播送時數。

至於NCC是否有其他獎勵措施鼓勵業者，黃文哲指出，NCC作法偏向規管，節目獎勵部分可能在其他部會，期待藉由像是文化部「匯聚台流文化黑潮計畫」等獎補助方式，挹注頻道製播兒童節目等。

根據衛星頻道節目供應事業播送本國節目管理辦法，兒童節目的計算方式主要是看頻道在晚間5時到7時播出兒童節目的狀況。假設頻道一整年中在此時段播出的兒童節目總時數為100小時，25%（即25小時）應為本國兒童節目，其中要有4成（即10小時）為新播兒童節目，個別頻道要求要看其總時數而定。

NCC 兒童節 公視

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