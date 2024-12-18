政府將推「Chip Team Taiwan 晶片國家隊」 強化晶片內需

4年舉辦1次的全國科學技術會議今舉行閉幕式，並發布總結報告。國科會主委吳誠文表示，政府將推出「Chip Team Taiwan 晶片國家隊」新計劃，強化晶片的內需，而此計畫也可支持此次會議的四大主軸。

今天落幕的第12次全國科學技術會議，以「智慧創新、民主韌性，打造均衡台灣」為推動方向，產官學研各界針對「智慧科技」、「創新經濟」、「均衡社會」、「淨零永續」四大議題進行討論。

吳誠文在會後記者會表示，政府將會確保在科技發展的同時，也兼顧永續、均衡的概念，而接下來政府也將推動「Chip Team Taiwan 晶片國家隊」計畫，此計畫是從目前的半導體政策延伸而來，將強化晶片的內需市場，進一步推動相關產業的在地化，但相關細節仍在規畫中，待時機成熟會再與社會各界報告。

吳誠文說，台灣在半導體產業有完整的產業鏈，但過往在終端的開發並不擅長，長期的代工型態也發展出一套有別於他國、獨一無二的產業經營，雖然很成功，也讓國際欽羨，但難以滿足本土產業的需求，所以新計畫就是要強化晶片的內需市場，供應我國廠商對晶片的需求，進而打造安全且具韌性的供應鏈，此產業鏈若發展完整且成熟，政府也將協助廠商對接到國外市場。

此外，有媒體關心「晶創台灣方案」是否將排擠百工百業，尤其是中小企業的經費，吳誠文則保證不會。他表示，「晶創台灣方案」將於10年間投入3000億預算，運用在我國半導體晶片製造與封測技術，不過此次會議在不同主題都提到協助「產業轉型」，顯見在政府大力推動前瞻技術研發的同時，本土中小企業的確也需要政府的幫助。吳誠文提到，「晶創台灣」除了著重在前瞻製程的發展，明年也將鼓勵晶片業者了解產業的需求，強化晶片的內需，協助百工百業轉型。

經濟部次長何晉滄也說，科技專案的預算逐年成長，傳產其實也沒有少。他舉例，汽車產業也會用到晶片，但這方面的預算都會算在半導體，但其實終端應用不一定就是晶圓製造，是用在傳產的用途。他強調，傳產的經費不可能少。