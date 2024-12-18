野村2025年亞太科技展望 力挺16檔台廠「先鋒股」

歲末年終將至，外資野村證券近期釋出最新「2025年亞太科技產業展望」報告，指出明年上半年AI需求將持續強勁，但對AI下一次重大升級可能延至2027-2028年，保持存疑態度。按讚包括台積電（2330）、鴻海（2317）、緯穎（6669）等16檔科技「先鋒股」（Stocks for Action），均給予「買進」評等。

在明年亞太科技展望上，野村按讚16檔台廠「先鋒股」，以產業類型區分，包括：雲端AI的台積電；輝達（NVIDIA）AI的鴻海、廣達（2382）、台達電（2308）、欣興（3037）；ASIC AI的緯穎、緯創（3231）、嘉澤（3533）、奇鋐（3017）、世芯-KY（3661）；智慧型手機及個人電腦（PC）的祥碩（5269）、大立光（3008）、臻鼎-KY（4958）；功率元件及汽車半導體的矽力杰（6415）、強茂（2481）、朋程（8255）等。

整體上，野村指出，AI強勁需求將持續至2025年上半年，尤其輝達（NVIDIA）Blackwell系統也將繼續支持雲端服務的預算支出。短期內（未來6-9個月）GB200機架交付將是明年AI上行周期的關鍵。

然而，儘管AI性能大幅提升，但在中期（GB200高峰交付後），仍對相關資本支出是否能延續至2027-2028年保持懷疑，主因目前尚無足夠跡象證明，前期投資已成功轉化為可觀的商業回報。

另方面，非AI領域經歷兩年低迷後，預期將逐漸穩定。隨AI技術進入邊緣設備，市場替換需求有望帶動非AI領域復甦，例如：汽車與工業等領域仍在等待市場回升。因此，展望明年，建議關注下半年可能出現的AI投資轉捩點，尤其雲端資本支出計劃與AI伺服器ODM的庫存狀況等。

原則上，野村看好關鍵技術領導者。在雲端AI領域，包括台積電在AI領域的收入將在明年上升；隨川普新政策明朗下，NVIDIA AI供應鏈廠商也將迎來增長機會，包括鴻海、廣達、台達電、欣興等憑藉Blackwell平台上的強勢地位，有望於明年首季中後期看到顯著上行。

ASIC AI上，其中世芯近期獲野村關注，主要基於亞馬遜（AWS）自研AI加速器Inferentia 3，該產品在2026年市場增長可期。此外，2025年Trainium 2的商業化進展也有望帶來額外成長動能。

智慧型手機及PC方面，樂觀看待台廠在蘋果供應鏈中的潛力，尤其2025-2026年蘋果將整合更多AI功能，以及2026-2027年有望推出可折疊機後的增長機會，首選大立光及臻鼎-KY；祥碩則受惠於AMD在桌上型PC市場的市占率提升，受益於市場結構性增長。

另外，雖然中國大陸的功率元件市場在供應過剩下，後市需謹慎看待，但因政策驅動將帶來短期機會，因此看好具有市場份額增長和電動車相關台廠，如矽力杰、強茂、朋程等有望具備增長動能。