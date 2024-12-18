南亞科跨足高頻寬記憶體 擬6.6億元入股補丁科技

DRAM大廠南亞科(2408)決定跨足高頻寬記憶體，今(18)日舉行董事會通過與補丁科技進行策略合作開發客製化超高頻寬記憶體。南亞科並將參與補丁的現金增資計畫，擬以每股30元，認購上限2千2百萬股普通股，投資總金額不超過6.6億元為限，現增完成後預計將取得補丁上限約38%的股權。

為因應新興人工智慧(AI)應用及邊緣運算技術快速發展所帶動對高效能記憶體的需求，此次合作將結合南亞科技10奈米級DRAM技術與補丁在客製化DRAM產品的設計能力，共同開發高附加價值、高效能、低功耗的客製化超高頻寬記憶體解決方案，以拓展AI高效能運算裝置的市場商機。

南亞科技屬於台塑集團的一員，提供電子工業關鍵零組件DRAM(動態隨機存取記憶體)，致力於消費型及低功率DRAM之產品研發、設計、製造與銷售；積極拓展全球市場。持續提升非標準型DRAM比重，強化製造效率、產品品質及客戶服務，以滿足市場需求。南亞科技是在臺灣證券交易所股票上市之公司，股票代號為2408。更多關於南亞科技的資訊，歡迎蒞臨南亞科技網站http://www.nanya.com。

補丁科技是一家專業DRAM設計公司， 致力於客製化與標準型DRAM 產品開發，長期投入AI高頻寬記憶體芯片的自主研發、設計及量產銷售，產品應用從消費類電子、車用、工業用，及高速運算之AI及區塊鏈等，以滿足客戶需求。